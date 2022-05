Normann skremt av ransbølge – nå har han kjøpt softgun til seg og kjæresten

En ransbølge har de siste årene rammet flere fotballstjerner, og i det siste har trenden rammet flere norske fotballprofiler.



Mathias Normann, Sander Berge og sist Caroline Graham Hansen har blitt utsatt for frekke innbruddstyver.

Assistenttrener Kent Bergersen og Normann på landslagstrening tirsdag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Du blir jo alltid litt sjokkert når det treffer deg selv. Det var selvfølgelig en ubehagelig følelse å kjenne på det, sier Sander Berge til TV 2.

Selv var han bare minutter unna et fysisk møte med innbruddstjuvene som tok seg inn i hjemmet hans. Han selv og kjæresten parkerte bilen da maskerte innbruddstjuver stakk av gårde med verdisaker til flere hundre tusen kroner.

Tidligere i år ble Mathias Normann utsatt for et innbrudd i bilen i London. Nå har han sett seg lei på den stadig økende trenden.

– Det er helt latterlig. Det er noe man er nødt å finne en løsning på, for nå begynner det å bli altfor mye av det, sier Normann.

Paul Pogba og Joao Cancelo er to stjerner i Manchester som har blitt utsatt for innbrudd. Kona til Sverige-profil Victor Lindelöf var alene hjemme med to barn og måtte gjemme seg da innbruddstjuver tok seg inn i huset. I 2020 ble daværende Tottenham-stjerne Dele Alli truet med kniv og slått under et innbrudd.

Eksemplene er flere.



– Sover med softgun under puta

Den økende trenden, samt egen opplevelse, har fått landslagets midtbanespiller Mathias Normann til å ta et helt spesielt grep.

– Jeg har kjøpt meg en softgun, som jeg har liggende under puta. Dama har en også, så vi er forberedt, hevder Normann.

På oppfølgingsspørsmål fra TV 2 bekrefter han innkjøpet.

– Jeg er ikke så veldig redd , men hun jeg bor i lag med er jo veldig bekymret. Så jeg prøver jo å gjøre det mest mulig komfortabelt for de som er rundt meg når jeg drar bort, sier landslagsstjernen.

Dette sier stjernene om ransbølgen:

I likhet med Normann, mener Sander Berge at ransbølgen først og fremst er ekkel for familie og venner.

– Man tenker jo gjerne at slike ting først og fremst skjer andre. Når du har familie, kjæreste eller barn er det jo ikke noe du ønsker. Men sånn vil det kanskje være når du er litt profilert, sier Berge.

Han er trygg på at han selv ble rammet fordi han er fotballspiller.

– Ja, det vil jeg tro. Det er jo ganske utbredt og du har jo hørt historier over flere år, sier Berge.

VAR I OPPKJØRSELEN: Sander Berge og kjæresten parkerte bilen idet frekke innbruddstjuver stjal med seg verdisaker fra huset hans. Foto: Lise Åserud

Vil at klubbene skal ta grep

Han understreker at det for hans del var snakk om tyveri av materialistiske ting som klokker og smykker. Selv er han glad for at verken han eller kjæresten var hjemme da innbruddstjuvene tok seg inn.

– Det var det viktigste. Jeg føler meg ganske trygg, men det handler jo om å ta forhåndstiltak og å komme seg videre, sier Sander Berge.

Mathias Normann håper klubbene framover vil ta grep. Spesielt når klubbene spiller bortekamper, og tyvene dermed vet at fotballprofilene ikke er hjemme, tror han det kan vært lurt.

– Spesielt i England mener jeg klubbene burde satt ut vakter utenfor hjemmet til spillerne, i hvert fall når vi drar på bortekamp. Da kan kjæreste og familie føler seg tryggere når vi er borte, sier han.

Nylig ble det klart at han ikke fortsetter karrieren i Norwich neste år. Mandag avslørte han til TV 2 at en retur til russisk fotball virker helt utenkelig.

I Norwich tok han ikke spesielle grep på egenhånd, men det vil han vurdere sterkt når han etter hvert finner seg en ny klubb.

– Det var jo ikke så mye av det (ransbølgen) i Norwich, men hvis jeg skriver under for en klubb i London kommer jeg til å ta grep. Det handler jo om å gjøre det mest mulig komfortabelt for de rundt meg siden jeg reiser såpass mye, sier Mathias Normann.