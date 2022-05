Tusenfryd dropper omstridt tilbud

Det bekrefter markedssjef Erik Røhne Andersen overfor NRK, tirsdag.

– Vi er veldig overrasket over reaksjonene. Vi ville at dette skulle være et fint tilbud til noen få av våre kunder. Men vi lytter til folk og dropper denne ordningen, sier markedssjefen til kanalen.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Tusenfryd tirsdag, men de har ikke besvart våre henvendelser.

Debatten raste mandag da det ble kjent at Tusenfryd ønsket å tilby salg av ekspresspass til en verdi av 300 kroner. På denne måten kunne man slippe unna kø på de mest populære attraksjonene.

Blant annet gikk barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ut og sa at Tusenfryd burde droppe dette tilbudet.

– Det er veldig kjipt for barn og eldre at noen kan betale seg ut av noe så kjedelig som en kø. Det skal ikke være sånn. Det er veldig uvant i Norge, sa statsråden til TV 2.

