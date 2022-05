Prisen, klausulen, møtene og fristen: Slik er spillet om Sørloth i sommer

ULLEVAAL STADION (TV 2): En sterk avslutning på sesongen har åpnet opp en rekke muligheter for Alexander Sørloth (26), som atter en gang er høyaktuell for en overgang i sommer.

Det har blitt et sikkert sommertegn: Når varmegradene stiger, nærmer Sørloth seg et nytt kapittel i sin innholdsrike fotballkarriere.

Trønderen har flyttet på seg de siste tre somrene: Utlånt til Real Sociedad i fjor, solgt til RB Leipzig året før, utlånt til Trabzonspor sommeren 2019.

Siden han begynte å spille for førstelaget til Rosenborg i 2014 har spissen spilt for ni klubber. Seks av oppholdene har vart i ett år (RBKs A-lag, Bodø/Glimt, Crystal Palace, Trabzonspor, RB Leipzig og Real Sociedad), to av dem kun i et halvt (Midtjylland og Genk).

Det kanskje minst vellykkede var det lengste: Halvannet år i nederlandske Groningen.

– Hvis du ser sånn på det, er det enten at jeg er fryktelig god eller fryktelig dårlig. Hvis du går litt mer inn i det, handler det om at klubber trenger spisser, så når du leverer, vil mange ha deg. Når det ikke går så bra, blir jeg fryktelig sugen på å komme meg til et sted jeg får spilletid. Det har nesten vært litt annenhver klubb, sier Sørloth til TV 2.

Han legger selvsikkert til:

– Når jeg får den spilletiden jeg trenger, så leverer jeg. Det har vært gjengangeren i alle klubbene jeg har vært i.

De siste månedene i Real Sociedad styrker påstanden hans: Sørloth startet de ti siste seriekampene, scoret tre mål på disse og ble kåret til månedens spiller i klubben i april.

Real Sociedad-signalet

Real Sociedad hadde en klausul om å kjøpe ham permanent fra RB Leipzig etter sesongen som var, men benyttet seg ikke av denne.

Ifølge TV 2s opplysninger var kjøpsopsjonen på 16 millioner euro (160 millioner kroner). Den gjaldt frem til 15. april.

Det betyr riktignok ikke at Real Sociedad-karrieren til Sørloth nødvendigvis er over. Ifølge hovedpersonen selv tyder de siste ukenes utvikling mer på det motsatte.

– Ja, den klausulen gikk ut, men etterpå går det fortsatt an å forhandle. Det er fortsatt åpent. Det var ingen satt dato der toget var gått. Du så jo det på slutten av sesongen, sier Sørloth og utdyper:

– Da klausulen gikk ut, skulle man tro at jeg ikke kom til å spille noe etter det. Men jeg fikk jo bare mer tillit etterpå. Det betrygget meg ganske mye.

Han opplever at inntrykket folk i Real Sociedad hadde av ham endret seg i løpet av de siste månedene.

– Jeg merket det på alle i klubben. Alle sa det at nå fikk jeg endelig vist hvor god jeg kan være. I starten var det bare sporadiske kamper som var bra, og resten helt medium, sier Sørloth.

– Det virker å være veldig typisk for deg, at du trenger å spille 90 minutter jevnt og trutt for å levere på ditt beste. Er det mer sånn for deg enn for andre, tror du?

– Jeg tror det gjelder de fleste fotballspillere at man trenger spilletid og trygghet for å prestere best. Men det er ingen tvil om at jeg har en stor kropp. Som angrepsspiller kreves det mange sprinter. Det tar kanskje litt lengre tid for meg å få inn det i kroppen enn for noen som er litt mindre. Jeg merker etter tre eller fire kamper fra start at fysikken er der ordentlig, jeg kan gjøre mange sprinter, og da blir jeg bedre, sier Sørloth.

Dette kan bli Sørloth-prisen

Nå som Real Sociedad ikke benyttet seg av opsjonen på kjøp, er Sørloths fremtid i RB Leipzigs hender.

Dersom han skal bli værende i den tyske klubben, ønsker nordmannen å være førstevalg, noe som ikke virker sannsynlig for øyeblikket.

Et salg virker derfor sannsynlig. Selv om Real Sociedads utkjøpsklausul var på 16 millioner euro, er det ventet at Leipzig kan nøye seg med 10-12 millioner euro i totalpakke for å slippe angriperen, ifølge TV 2s opplysninger.

Etter den gode avslutningen på sesongen som sikret plass i Europa, seiler Real Sociedad frem som en naturlig kandidat.

La Real-trener Imanol Alguacil uttalte sesongslutt at han er «henrykt» med Sørloth, og at han «helt klart» ønsker å beholde nordmannen permanent. TV 2 får opplyst at Real Sociedad kommer til å prøve å forhandle frem en overgang med RB Leizpig i ukene som kommer.

– Jeg har blitt veldig glad i klubben selv om jeg bare har vært der i ett år. Fansen er helt fantastisk, sier Sørloth og fortsetter:

– Vi får se. Det hadde ikke vært dumt om jeg hadde blitt værende.

Agent i Tyrkia-møter

Real Sociedad er riktignok på langt nær det eneste alternativet for Sørloth. Selv om klubben og spilleren er enige om rammene for en kontrakt dersom Leipzig skulle akseptere et bud, er det ikke sikkert spanjolene har råd til overgangssummen.

Sørloth er også svært ettertraktet i Tyrkia, der mediene skriver om ham stort sett hver dag.

TV 2 er kjent med at Sørloths agent Morten Wivestad, som representerer spilleren sammen med Mike Kjølø i Keypass AS, for noen uker siden reiste til Tyrkia for å møte flere klubber. En av dem var Fenerbahce, der klubbpresident Ali Koç – en av Tyrkias rikeste menn – har uttalt offentlig at han jakter nordmannen.

Besiktas skal også være på hugget, i likhet med regjerende seriemester Trabzonspor, der Sørloth scoret spektakulære 33 mål i 2019/20-sesongen.

– Det virker som at det blir oppstyr i hvert overgangsvindu. Det er et fantastisk fotballand. Jeg har stort sett bare gode minner fra det året jeg var der. Kampdagene var helt magiske. Det er noe jeg fortsatt savner. Trøkket, pipingen og jubelen. Det var noen ville opplevelser, sier Sørloth.

– Kunne du tenkt deg å dra tilbake?

– Når jeg svarer på det, blir det oppstyr igjen, smiler han og legger til:

– Det har jeg ikke tenkt så mye på.

Ønsker permanent overgang

– Du er 26 år gammel og har fortsatt ikke tilbragt mer enn halvannet år i samme klubb som proff. Hvordan påvirker det hva du ser etter i en overgang i sommer?

– Det viktigste for meg er at jeg er på en plass hvor jeg føler meg ønsket, og der jeg får gode signaler om at jeg kommer til å få en viktig rolle i laget. Om det er i Real Sociedad, Leipzig eller et annet sted, får vi se på. Men det kan selvfølgelig være fint å slå seg til ro en plass og få noen år med kontinuitet på høyt nivå. Det hadde vært fint å se om det hadde gagnet karrieren min, sier Sørloth.

– Har du gitt beskjed om at du ønsker en permanent overgang nå, ikke et nytt lån?

– Det er det mest gunstige uansett. Det er det.

Har satt frist

Selv om han foreløpig holder alle dører åpne for sommeren på spørsmål om hvor han vil dra, er Sørloth veldig klar på når han vil dra.

De siste to somrene har han nemlig byttet klubb etter seriestarten til hans nye lag, og uten å få være med på sesongoppkjøringen.

– Man blir ikke kjent med lagkameratene som forhåpentligvis skal fôre deg med baller i feltet. Det hemmer deg litt. Du trenger tid for å bli kjent med treneren og omgivelsene, det blir alltid litt stress når man skal finne seg et sted å bo. Hvis du er midt i sesong når det skjer, blir det litt stress, sier Sørloth.

Derfor har han uttrykt en slags frist til RB Leipzig og folkene rundt seg foran sommerens overgangsvindu.

– Nå håper jeg at jeg får det på plass før sesongoppkjøringen starter. Det er målet til meg og agenten min, sier Sørloth.

I praksis betyr det, hvis det går etter planen, at en overgang bør være i boks innen den første uken i juli, da de fleste landslagsspillere slutter seg til klubben sin igjen etter ferien.

Før den tid skal Sørloth avslutte denne sesongen med fire landskamper i Nations League. Den første er borte mot Serbia i Beograd torsdag kveld. Kampen ser du på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 20.00.