Fotballen åpnet verden for ukrainske Mykyta (12)

Mykyta Diachenko (12) løper rundt på fotballbanen på Nordnes i Bergen. Treningsjakken med Brann-logo vitner om en gutt som har mye til felles med andre bergensgutter på hans alder. Men han bærer med seg en historie.

Mykyta har spilt fotball siden han var fem år, og siden har ingen kunnet stoppe ham.

TALENT: Mykyta drømmer om at han en dag vil bli like god som Messi og Ronaldo. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Han ser på det å spille som en terapiform på grunn av høreselsvanskene hans. Det var en måte å bli del av lokalmiljøet på, og det viste seg fort at han var veldig flink, sier moren Olena Diachenko (43).

Møtt med åpne dører

Mykyta har et såkalt cochleaimplantat for å hjelpe ham med å høre. Det har til tider vært utfordrende for ham, men moren er svært takknemlig for at det ikke ble ansett som noen hindring for å begynne å spille fotball i Bergen.

FÅR VINGER PÅ BANEN: Cochleaimplantat er ingen hindring når Mykyta er på fotballbanen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Hjemme i Ukraina var det på fotballbanen han trivdes best, men det var i starten vanskelig å finne en klubb på grunn av implantatet. Moren måtte jobbe for å overbevise klubbene om at det var ok for ham å spille fotball.

Mykyta viste seg raskt å ha talent.

– Det er som om han får vinger når han spiller fotball. Hvis det er dette som gjør ham lykkelig, så må han få gjøre det, sier Olena.

Han er den typen gutt som lærte seg å løpe før han kunne gå. Det er på fotballbanen han føler seg mest fri. Olena er glad for at det ikke var noe problem å finne en klubb i Bergen.

– Det er fint med Norge. Her er det ingen grenser for hva barna får være med på, sier moren.

I BERGEN: Olena Diachenko og sønnen Mykyta opplever både savn til Ukraina og setter pris på en trygg havn i Bergen Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Dramatisk flukt

Men den siste tiden har det vært svært vanskelig. Familien er fra landsbyen Selishche øst for Kyiv. Da russerne kom inn i landsbyen med stridsvogner, forsto de at situasjonen var dramatisk.

– Jeg kunne se en rakett fra soveromsvinduet mitt. Den var kanskje en kilometer unna. Det var som en filmscene, sier hun.

– Ingen kunne tro at dette skulle skje. Det er så mange forbindelser mellom Russland og Ukraina, sier Olena. Men det har gått opp for henne at mange russere hater dem på grunn av løgner de får servert.

FREDSTID: Her er ekteparet Diachenko før krigen startet. Foto: Privat

Mange hus ble bombet, og skolen brant ned.

Da hun fikk høre om det som hadde skjedd med innbyggere i nabolandsbyen, forstod hun at de måtte flykte.

– Mange ble drept, og kvinner og barn begynte bare å gå langs veiene for å komme seg unna. Men russerne skjøt dem. Ti personer ble drept og om lag 30 ble skadet. Da skjønte jeg at vi var i alvorlig fare. Ingen var der for å beskytte oss, sier hun.

12. mars dro satte hun, Mykyta og lillesøsteren Sonya seg i bilen og la på flukt.

De kom seg over grensen til Polen. Der var de i seks dager, og det var ektemannens ønske at de skulle prøve å komme seg til Norge.

SAMMEN I BERGEN: Her feirer Mykyta, Olena og Sonya 17. mai i Bergen iført tradisjonelle ukrainske vyshyvanka-skjorter. Foto: Olena Diachenko/Privat.

– Det har alltid vært en drøm for ham å reise på ferie til Norge. Han sier alltid at det er et vakkert land med fjorder og fjell. Når Norge åpnet grensene for ukrainske flyktninger sa han at vi måtte dra tid, forteller Olena.

At det ble Bergen var en ren tilfeldighet.

Savner pappa

Selv om de føler seg trygge og takknemlige over å bli så godt mottatt i Bergen, lengter de hjem.

– Det er vanskelig å forlate hjemmet sitt. Forlate hele livet sitt. Det er ikke noe vi noen gang så for oss, sier Olena.

SAVN: Familien i Bergen savner far og ektemann Sergei som er igjen i Ukraina. De forsøker å snakke sammen noen ganger i uken. Foto: Privat

Hjemme i Ukraina er faren Sergei i militæret. For tiden tjenestegjør han i nærheten av Kyiv.

– Det er smertefullt å se landet sitt bli ødelagt. Men vi er voksne, og vi må ta vare på barna og deres følelser. Vi må smile og være optimistiske, sier Olena.

På spørsmål fra TV 2, sier Mykyta at han ikke kan huske at han var redd da bombingen begynte, noe som både overrasker og gleder Olena veldig.

– Dette er et viktig svar for meg, for han var veldig redd. Han skalv første gang vi skulle i tilfluktsrommet. Det betyr kanskje at han glemmer hvordan det var – at han er OK nå, sier hun og omfavner sønnen med en kjempeklem.

Fotballglede

Mykyta spiller nå for Nordnes IL og går på Kniksen-akademiet i Bergen. Mandag var han på fotballkamp på Brann stadion og så sitt nye norske favorittlag vinne 7-0 over Mjøndalen.

KAMP: Mykyta spiller for Nordnes IL, men får også trene med Kniksen-akademiet som utvikler unge spillere uavhengig av klubb. Foto: Olena Diachenko/Privat.

– Jeg er veldig takknemlig for alle som har åpnet dørene for oss, sier Olena.

Hun sier at det føles trygt i Norge, men de drømmer om å reise hjem. Mykyta sier han savner faren sin veldig.

– Barn er tilpasningsdyktige og barna mine liker både Norge og Bergen. Det er så mye vakkert her, men det tok oss to måneder å oppdage det. I begynnelsen var alt slikt underordnet, forteller moren.

TUR I PARKEN: Mykyta Diachenko lukter på blomstene i Nordnesparken. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Mykyta forteller at han ikke har fått noen venner i Norge ennå, men han sier han har møtt greie gutter både på Nordnes IL og Kniksen-akademiet.

– Det er veldig gøy å ha kontakt med dem på fotballbanen, sier Mykyta.

Når TV 2s reporter spør om han vet at det er VM-kvalifiseringskamp mellom Skottland og Ukraina onsdag, nikker han ivrig. Smilet brer seg om ansiktet hans.

– Jeg håper på 2-0 til Ukraina, sier han.

Han er bestemt optimist og tror Ukraina kommer til VM-sluttspillet. Da må de først slå Skottland onsdag 1. juni, og deretter Wales i en playoff-finale 5. juni.

Kampen kan du se på TV 2 Sport Premium fra klokken 20.15. Alle ukrainere i Bergen er invitert til Ole Bull Scene for å se kampen i fellesskap.