City-stjerne: – I dag er det Ukraina, i morgen er det dere

Det har vært lite fokus på sport i Ukraina de siste månedene.

Onsdag kveld løper de ukrainske fotballherrene ut på Hampden Park i jakt på en billett til playoff-finalen om spill i fotball-VM i Qatar i november.

– Hver ukrainer har en drøm: Å få slutt på krigen. Jeg snakker med unge ukrainske barn som ikke forstår noe. Men en ting sier de: «Jeg har en drøm om at krigen er over», sier en svært følelsesladet Oleksandr Zintsjenko på pressekonferansen før kampen.

– Vi har en drøm om å kvalifisere oss til VM og gi ukrainere noe å glede seg over, fordi de fortjener det i denne vanskelige tiden, fortsetter Manchester City-backen.

25-åringen maner Europa til å stå samlet mot Russland.

– Ting som skjer i Ukraina nå er ikke akseptabelt. Det er noe jeg ikke kan beskrive. Mange land forstår det kanskje ikke: I dag er det Ukraina, men i morgen er det kanskje dere. Vi må stå samlet.

Ukrainske Eugen Pylypenko (43) bor i Norge. Han sier kampen blir et kjærkomment avbrekk fra krig og elendighet.

– Siden mange av ukrainerne er i krig, blir dette positive nyheter uansett hvordan kampen går. Ukrainerne får noe annet enn krig å tenke på.

Han har bodd i Norge i 15 år. Han har hjulpet ukrainere å finne seg til rette her til lands gjennom den ukrainske foreningen i Norge.

GODE TIDER: Eugen Pylypenko (t.h) er klar. Her fra Kontraskjæret hvor han ser på sitt kjære hjemland sammen med gode venner. F.v: Anatoily, Alena, Dima og Natalia. Foto: Eugen Pylypenko

– Vinner vi ikke krigen, vinner vi forhåpentligvis fotballkampen, sier han.

– Hva betyr kampen for det ukrainske folk?

– Det betyr veldig mye. De som har mulighet, kommer til å følge med. Og vinner de – byr det mer optimisme fremover.

– Blir tøft for dem

Flere måneder har gått siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Opprinnelig skulle oppgjøret mot Skottland spilles tilbake i slutten av mars. Det lot seg ikke gjøre grunnet krigens inntog i Ukraina.

– Jeg tror spillerne har sin bakgrunn og situasjon å tenke på. Det blir tøft for dem. Men de spiller for et stort publikum, sier Eugen Pylypenko.

Base i Slovenia

Den ukrainske serien ble offisielt avsluttet sent i april, med de to store lagene Shaktar Donetsk og Dynamo Kiev kjempende om tittelen - et seriegull som for øvrig aldri kommer til å bli delt ut.

Landslagsspillerne fra den hjemlige ligaen fikk så spesialtillatelse til å forlate Ukraina for å forbedre seg til playoff-sluttspillet.

Det har de gjort i slovenske Brdo, en liten halvtime unna hovedstaden Ljubljana.

Der har de vært siden starten av mai, og sparret mot klubber fra Tyskland, Kroatia og Italia. Det ukrainske landslaget slo blant andre Borussia Mönchengladbach 2-1, skriver BBC.

Senere har også ukrainske spillere fra europeiske klubber, som Manchester Citys Oleksandr Zintsjenko og Everton-back Vitaliy Mykolenko, sluttet seg til landslaget.

Desperat etter Qatar-tur

Motstander Skottland merker at flere ønsker Ukraina videre.

– For oss er det umulig å forestille seg hva de (Ukraina-spillerne) går igjennom, sier Skottland-keeper Craig Gordon på en pressekonferanse dagen før kampstart.

– Sannsynligvis ønsker hele verden at Ukraina skal vinne. Jeg skulle selv ønske Ukraina-seier vis de spilte mot noen andre. Uheldigvis spiller de mot landet mitt, og vi må stå i veien for dem, har Liverpool-back Andy Robertson sagt til BBC Skottland.

– Jeg er desperat på å dra til Qatar. Det samme er støtteapparatet, og viktigst av alt, spillerne er desperate på å ta landet sitt til et nytt VM, sier landslagssjef Steve Clarke.

Sist Skottland var i et VM-gruppespill: 1998 - 24 år siden. Da møtte skottene Norge i gruppespillet. Kampen endte 1-1, hvor stryningen Håvard Flo scoret Norges mål.

Ukraina deltok sist i 2006.

Vinneren møter Wales i den siste kampen for å lande en eventuell VM-deltagelse.