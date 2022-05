22-åring dømt for å ha utnyttet ukrainsk flyktning seksuelt

Nordlendingen er dømt for flere tilfeller av voldtekt av jenter under 14 år og for seksuell omgang med jenter mellom 14 og 16 år, ifølge Nordlys.

Tirsdag kom dommen som bekrefter at en 22 år gammel mann er dømt for alle postene i tiltalen.

Mannen ifra Tromsø er dømt for voldtekt av flere jenter under 14 år, for seksuell omgang med jenter mellom 14 og 16 år, samt for å ha seksuelt utnyttet en ukrainsk jente på 17 år, bare to dager etter hun kom til Norge.

Det var Nordlys som først omtalte hendelsen.

– Etter en konkret vurdering finner retten at fornærmede var i en særlig sårbar livssituasjon på tiden før, på gjerningstidspunktet og i tiden etter hendelsen. Hun har i ung alder opplevd krig i hjemlandet og hvor hun har sett følgende av krigshandlinger med en venn som er død, bombing av hjemby og bopel, flukt fra hjemlandet og hvor hennes nærmeste er igjen og deltar i krigen, står det i dommen.

Dommen tar kun stilling til skyldspørsmålet og på grunn av en utredning av gjentakelsesfare, skal det først i juni tas stilling til lengden på fengselsstraff og om han skal idømmes forvaring.

Totalt skal det være snakk om 14 tilfeller, hvor mannen er dømt på alle punkter, ifølge avisa.