– Svarer jeg på det, kan jeg bli tiltalt

– Ødeleggelsene av media i Russland ser mer og mer ut som en krigshandling, sier den russiske fredsprisvinneren fra 2021, Dmitrij Muratov.

– Det må sies, ødeleggelsen av russiske media er komplett.

Avisen Muratov grunnla og fortsatt er sjefredaktør i, Novaya Gazeta, måtte stenge 28. mars etter at Putin angrep Ukraina.

Mandag var Muratov invitert til den nystartede ytringsfrihetskonferansen World Expression Forum på Lillehammer der 250 representanter fra menneskerettighetsorganisasjoner, forleggere og presse fra over 50 land deltar.

– Like forbudt som narkotika

På grunn av situasjonen som har oppstått etter angrepet på Ukraina, måtte han være med på konferansen via en forhåndsinnspilt video og et telefonintervju.

– Uavhengige medier er nesten like forbudt som narkotika, forteller Muratov til salen via telefonlinje og tolk.

VIDEOTALE: Dmitrij Muratov mener ødeleggelsen av russiske medier er komplett. Foto: Dmitrij Muratov

I videoinlegget forteller Muratov at Novaya Gazetas medarbeidere har talt opp at hele 300 uavhengige nettsteder er blitt blokkert av påtalemyndighetens kontor i Russland siden starten av krigen.

– Det er 20 ganger flere enn det totale antallet som er blokkert under hele historien til den russiske internettsensuren, sier Muratov.

Media-holocaust

Han forteller at siden slutten av februar, fra starten på invasjonen av Ukraina, har 260 kilder til blitt lagt til listen over illegale ressurser, 58 antikrig-sider er blitt blokkert og 25 plattformer som samler inn midler for å hjelpe ukrainere er blitt blokkert.

– Sensur-ministeriet eller den russiske regjeringen har forbudt vestlige teknologiplatformer. Til og med Instagram er blokkert.

– Jeg er seriøst bekymret for skjebnen til et utall katter på instagram, vitser han.

– Men for å være seriøs, den russiske regjeringens neste skritt er utvilsomt total og fullstendig isolasjon av det russiske internettet fra resten av verden.

– Blokkeringen av store sosiale nettverk og nettsteder og forfølgelsen av journalister, inkludert bruken av gateterror er faktisk allerede, unnskyld uttrykket, som et media-holocaust sier Muratov.

Tyr til VPN

Han mener VPN, virtual private network, nå er blitt det viktigste verktøyet for folk i Russland for å lese blokkerte nettsider og og medier for å få informasjon.

– Virtuelt privat nettverk. Alle vet hva VPN er. Det er en mulighet til å lese media ulovlig, sier Muratov.

– De fleste som leser nyheter over VPN, gjør på en måte noe ulovlig.

– Som et symbol på drapet på ytringsfriheten, kan vi se hvordan FM 91,2, hvor den kjente demokratiske radiostasjonen Ekho Moskyv kringkastet i 30 år, ikke bare ble stengt, men gitt til statsselskapet RT, kjent i Europa som Russia Today, sier Muratov.

– Radiofrekvensen som pleide å være et symbol på fri meningsutveksling, har nå blitt slukt av Kreml og har fortsatt til å bli ødelagt av Kremls propagandaapparat.

Omfattende vold og trusler

Muratov mener myndighetene i Russland de senere årene har gitt fritt leide til å skremme journalister, aktivister og politikere.

– 16. april 2019 ble min kollega Dmitrij Bykov fra Novaya Gazeta forgiftet. Han havnet i koma og tilstanden hans var kritisk, forteller Muratov.

I KOMA: Dmitrij Bykov fra Novoya Gazeta blir fløyet til sykehus i Moskva. Foto: Dmitrij Muratov / Novaya Gazeta

– Jeg var sammen med Bykov og să hvordan han var i ferd med å dø av den samme typen stoff, og tilsynelatende begått av de samme folkene som forgiftet opposisjonspolitikere Aleksey Navalny et år senere.

Det var så vidt de klarte å redde Bykovs liv.

Forgiftet redaksjonslokalene

– Om kvelden tok en person i beskyttelsesdrakt, og med ansiktet dekket til, seg inn i bygningen til Novaya Gazeta og sprayet med et giftig stoff, forteller Muratov.

– Hele bygningen, inkludert de andre som leide kontorplass der, ble evakuert i en uke. Det var ikke mulig å puste der.

Han mener samme slags gift ble brukt i huset til Novaya Gazeta- og Ekho Moskva-journalisten, Yulia Latynina.

– I det lille huset bodde hun med sine eldre foreldre og sine eldre naboer.

– Samme slags væske ble brukt i bilen hennes før den ble satt i brann.

UTBRENT: Bilen til Novaya Gazeta-journalist Yulia Latynina etter at den ble satt i brann. Foto: Novaya Gazeta

– Ingen kunne finne gjerningspersonene og Latynina ble tvunget til å forlate landet

– Hverken politiet, etterforskningskomiteen eller FSB har noen gang funnet eller arrestert noen som hindret en journalist eller hindret arbeidet deres.

Angrepet med maling

7. april i år fikk fredsprisvinneren selv kjenne truslene på kroppen.

– Det blir nesten komisk, 7. april tok jeg toget fra Moskva til Samara for å tilbringe to dager med moren min.

DEKKET AV MALING: Dmitrij Muratov etter malingsangrepet på toget. Foto: Dmitrij Muratov / Novaya Gazeta

– I vogna ble jeg dekket fra topp til tå i en ekkel rød maling med aceton. Det forårsaket 40 minutter forsinkelse på togruten og alle passasjerene ble flyttet til andre vogner fordi kupeen var ødelagt, forteller Muratov.

– Politiet kunne ikke finne noen. Syv uker har gått uten at de har funnet noen. Selv om hvert skritt du tar på jernbanestasjonen, som er et høyrisikoområde hvor det blir passet ekstra på, hvor det er overvåkingskameraer over alt.

Han forteller at journalistene i avisen klarte å finne navnene og adressene til angriperne innen 24 timer.

– Regjeringen unngår å søke etter disse kriminelle på samme måte som en katt jager sin egen hale og biter etter den. Men katten kommer aldri til å skade halen sin.

Tør ikke svare

Det er ett spørsmål fra sjefredaktør i danske Altinget.dk, Jakob Nielsen, Muratov ikke vil svare på.

TELEFONINTERVJU: Nobelprisvinneren fra 2021, Dmitrij Muratov intervjues under WEXFO 2022 på Lillehammer av sjefredaktør Jakob Nielsen i danske Altinget.dk og tolken Aliaksandra Safonava. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / Nyhetene, TV 2

– Etter invasjonen av Ukraina har EU besluttet å forby to russiske nettverk, Russia Today og Sputnik i alle EU-land. Støtter du, mr Muratov, den beslutningen eller tenker du at EU gjør akkurat det de kritiserer Russland for å gjøre?

– Ved å svare på dette kan Dmitrij bli tiltalt for kriminelle handlinger. Hvis vi vil ha ham til å svare på flere spørsmål må vi spørre om noe annet, forteller tolken Aliaksandra Safonava at Muratov svarer.

– Ok, jeg tenker at dette er et veldig talende svar i seg selv. Jeg ber om unnskyldning for å sette deg i trøbbel, det var ikke meningen med dette intervjuet, svarer Jakob Nielsen.

Novaya Gazeta-journalister jobber i eksil

– Det er nå en europeisk versjon av Novaya Gazeta, laget av noen av de russiske journalistene i eksil. Kan du fortelle oss hva som er hensikten med dette nettstedet?

– Etter russisk lov kan de ikke på noen måte være knyttet til Novaya Gazeta i Europa, sier Muratov.

– Det er kollegene til Novaya Gazeta-journalistene som jobber i den europeiske versjonen av Novaya Gazeta. Men de er ikke tilknyttet på noen annen måte.

Auksjonerer bort Nobel-gullmedaljen

I innlegget sitt spør Dmitrij Muratov seg hvordan man kan gjøre noe når man føler seg fullstendig hjelpeløs og uten mulighet til å få til forandring. Han forteller at de i Novaya Gazeta har bestemt at det finnes en måte.

– Du må hjelpe de som har det enda verre. For eksempel flyktningene, sier Muratov.

– I Novaya Gazeta har vi bestemt å legge ut Nobelprismedaljen i gull, som ble gitt til oss i 2021, for auksjon.

AUKSJONERES BORT: Dmitrij Muratov og Maria Ressa mottok Nobels fredspris 10. desember, 2021. Nå skal medaljen til Muratov auksjoneres bort til inntekt for ukrainske flyktningebarn. Foto: Odd Andersen / AFP

Auksjonshuset Heritage har sagt de ikke vil ta noe salær for å gjennomføre auksjonen.

UNICEF har i følge Muratov akseptert å ta i mot pengene for å støtte ukrainske flyktningebarn.

– Folk har fått fortiden sin ødelagt. Vi forsøker å gjøre noe for å sikre at ikke fremtiden deres blir ødelagt. Slik at de kan ha en fremtid.

Han håper så mange som mulig vil støtte innsamlingsaksjonen, ikke bare ved å kjøpe medaljen, men også ved å legge ut egne relikvier for salg.

– Vi ønsker å se en «flashmob» av menneskelig solidaritet.

Foreslår globalt journalist-fond

For å lette kampen for ytringsfrihet mener Muratov det må opprettes et globalt journalist-fond for å støtte journalister som må flykte fra landet sitt.

– Det må være ikke-statlig og må være oppbygd som en gave/legat for universitetene.

Han har navnet klart på fondet.

– Det kan kalles opp etter Anna Politkovskaya som ga livet sitt for ytringsfriheten. (Hun ble drept på Putins bursdag, 7. oktober, 2006)

Oppfordring til eksil-kolleger

Dmitrij Muratov oppfordrer nå alle sine journalistkolleger som har reist fra stengte medier i Russland og som nå ser seg om etter arbeid eller forsøker å gjenstarte publikasjonene sine i et fremmed land om å fortsette å rapportere.

– For å avslutte vil jeg sitere den fantastiske regissøren Fassbender.

«Det som er umulig å forandre, må du i det minste beskrive».

– Det må dokumenteres, slik at krigen ikke vil bli gjentatt i fremtiden, avslutter fredsprisvinneren.

– Forutsatt, selvfølgelig, at fremtiden fortsatt eksisterer.