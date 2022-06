mJoakim Ottersen har sin egen kanal på YouTube. 23-åringen fra Tjøme filmer alt fra møtet med Farmen-kjendisene Robert Michael Scott og Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy (alias Svæsapær) – til å knuse en gammel VW Passat.

Mellom disse ytterpunktene ligger også noen ganske ville turer til Sverige – og ikke minst en "turné" som har tatt han mer eller mindre Norge rundt. En svært entusiastisk, blid og utadvendt programleder går igjen i alle videoene.

De mest sette klippene har rundt 50.000 visninger – og over 13.000 abonnerer på kanalen hans.

Det er ikke enkelt å leve av å lage video på YouTube – men Joakim har ikke tenkt å gi seg uten å prøve.

Her er noen av videoene som ligger på kanalen. Faksimile: YouTube

Stolt

Alt har naturligvis utspring fra en interesse rundt bil og kjøretøy.

– I 2017 så jeg en mulighet å vise fram norsk bilmiljø på YouTube. På den tiden var det ikke mye sånt, sier Ottersen, som kan liker å kalle seg.

Her kommer «vlogging» inn i bildet. Han har hatt litt ulike kanaler på den populære strømmetjenesten, og sier selv han har prøvd og feilet en del.

– Men dagens kanal er jeg veldig stolt over.

Det blir mye reising. Han er stadig på farten. Det går mest i buss, fly og tog. Førerkort har han nemlig ikke.

– Jeg gjorde noe dumt for noen år siden, og kjørte for fort på motorsykkel. Men nå håper jeg snart å få lappen tilbake, slik at jeg kan kjøre bil, igjen.

Slik frister Johannes tusenvis av bilentusiaster til Lærdal (!) – hvert år

Joakim Ottersen byr på seg selv i klippene sine - og er garantert en av Norges mest humørfylte bilentusiaster.

Lite penger

Hver gang en av videoene hans vises, sørger et annonsesystem som heter Google Adsense for at det kommer en reklame først. Ottersen har også et partnerskap med et norsk YouTube-nettverk som heter Splay One. Sistnevnte bidrar til å hjelpe kanalen å vokse.

Store penger er det ikke. Men akkurat nok til at han kan fortsette.

– Hvilke ambisjoner har du med denne kanalen?

– Jeg vil by på meg selv og vise min lidenskap for alt som har motor. Jeg liker å ha variasjon – så ingen av mine videoer er kjedelige eller like. Jeg vil vise hva som finnes av ulike og unike kjøretøy i vårt langstrakte land. Jeg har en drøm om å få til en kul garasje selv, en gang. Jeg vil ha mine egne prosjekter som jeg kan skru på.

Leif Magnus tok med hele familien på uvanlig bilferie – og fikk full uttelling

Morsomste oppdrag?

– Jeg synes alt jeg gjør er spennende og morsomt. Til tider har jeg null anelse hva jeg går til – mye er spontant. For en stund siden var jeg for eksempel med på RV555 Gatebilklubb sitt påsketreff utenfor Bergen. Da kjørte vi i 16 timer og var ute i 14 timer. Det ble 30 timer uten søvn – og videoen ble en time lang. Men folk digger det.

At det er stor variasjon rundt det folk liker å se, er det ingen tvil om. Men noe av det han får mest respons på er kaotiske Sverige-turene, der ting aldri går som planlagt. Utgangspunktet er rett og slett Harryhandel og besøk hos kompiser på TVBoden.

Her er Ottersen på besøk hos Farmen-kjendis, "Svæsaspær" – eller Kåre Skaret Bjæringsøy som han egentlig heter.

Dette bør du vite om trimming av bil

Knusing av biler

Populære Sverige-turer til tross. Det som faller aller mest i smak blant seerne, er når det knuses biler! Sist han knuste en bil skikkelig, var i forbindelse med besøket hos Farmen-kjendis Kåre Skaret Bjæringsøy (Svæsapær).

– Dette må du forklare litt ...

– Hehe, dette er biler som knuses for moro skyld. De er gjerne kjøpt for vrakpanten, går ikke gjennom EU-kontrollen og har for mange problemer til at de er verdt å fikse. Hos Kåre var det en BMW 5-serie som ble kjørt inni trær og steiner. Etterpå ble den knust skikkelig med en gravemaskin. Til slutt var det bare motorblokka igjen, humrer Ottersen.

Slik styler og tuner du IKKE bilen din

Reserveplanen

Han er ikke i tvil om at det han holder på med nå er drømmejobben. Håpet er å kunne leve av det på lang sikt, også.

– Jeg elsker å være min egen sjef. Men hvis YouTube-kanalen ikke går, har jeg en plan om å bli lastebilsjåfør. Jeg har vokst opp i det yrket – og vært mye med min far på jobb, så det kunne jeg også gjort.

Enn så lenge er det altså på YouTube du treffer ham – eller på en av hans utallige reiser rundt om i Norge, på besøk hos ulike bilentusiaster ...

Joakim filmer og redigerer alle innslagene sine selv.

Video: – Ungdommen vet ikke hva de går glipp av!

Det kan være morsomt – og bli kjempedyrt