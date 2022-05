Kevin Spacey sier han vil møte opp i retten

Den britiske påtalemyndigheten CPS (Crown Prosecution Service, red.an.) varslet i forrige uke at det er tatt ut siktelse mot Kevin Spacey for fire tilfeller av seksuelle overgrep mot tre menn.

Overgrepene skal ha skjedd mellom 2006 og 2013.

Kevin Spacey bedyrer at han er uskyldig.

Skuffet

I en uttalelse til «Good Morning America» sier han at han er «trygg» på at han kommer til å bevise sin uskyld.

«Jeg satte veldig pris på uttalelsen fra CPS om at de tydelig påminnet media og publikum om at jeg har krav på en rettferdig rettergang, og at jeg er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Selv om jeg er skuffet over deres beslutning om å gå videre med saken, vil jeg frivillig møte opp i Storbritannia så snart det kan gjøres for å forsvare meg mot disse anklagene, som jeg er trygg på at jeg kan bevise at jeg er uskyldig i», sier Spacey.

Kevin Spacey var en av verdens mest fremtredende skuespillere frem til det i 2017 dukket opp grove anklager mot ham. En skuespiller hevdet at han som 14-åring ble utsatt for seksuelt trakasserering av Spacey i 1986. Spacey var da 26 år gammel.

Spacey reagerte med en beklagelse på Twitter, hvor han skrev at han ikke kunne huske hendelsen, men var sjokkert over å høre dette og ba om unnskyldning «dersom han oppførte seg slik» for det som «må ha vært grovt upassende oppførsel i fylla».

I kjølvannet av dette kom 14 andre personer også med anklager mot Spacey.

Betalte tilbake 277 millioner

62-åringen er kjent for storfilmer som «American Beauty», «Seven» og «De Mistenkte», samt Netflix-serien «House of Cards».

I 2021 ble det kjent at han betalte tilbake 31 millioner dollar til MRC, studioet som produserte sistnevnte serie. Det tilsvarte da 277 millioner norske kroner.

Spacey ble sparket fra «House of Cards» på grunn av anklager om seksuell trakassering og overgrep.

Studioet skrev deretter om serien for å fjerne hans rollekarakter, og reduserte antall episoder fra 13 til åtte, noe som medførte et stort inntektstap for selskapet.