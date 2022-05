Frykter at Russland bruker Norge til å smugle varer

Ukrainas ambassadør ber Norge om flere våpen. Han frykter også at Russland bruker fiskeflåten sin til å smugle forbudte varer fra Norge til Russland.

På fredag er det 100 dager siden Russland invaderte Ukraina. Viacheslav Yatsiuk som er den Ukrainske ambassadøren i Norge, sier de trenger mer støtte en noensinne.

Selv om han er glad for alle former for bistand er det spesielt en ting han ønsker fra Norge;

– Vi trenger defensive våpen, vi trenger missiler. Norge lager noen av de mest avanserte missilene i verden. Vi trenger dem for å forsvare oss sier ambassadøren til TV 2.

Missilene Yatsiuk refererer til, er såkalte sjømålsmissiler laget av Kongsberggruppen. De er 5. generasjons missiler som er utviklet spesielt for å unngå russisk antiluftvernssystemer som finnes på russiske krigsskip.

Vil utestenge fiskeflåten

Yatsiuk ber også Norge om å følge EU og stenge havnene for alle russiske fartøyer.

I dag er russiske fiskefartøy unntatt sanksjonene som rammer andre russiske skip. Ambassadøren peker på at Russland nylig har endret sin maritime doktrine. I den nye doktrinen kan fiskeflåten innlemmes inn som en del av den russiske marinen.

– Foruten at de kan brukes til hemmelige aktiviteter utover fiske, kan de også bidra til å smugle sanksjonerte varer fra Norge til Russland. Norge har en langstrakt kyst som kan være vanskelig å kontrollere, sier ambassadøren.

Han gjør også et poeng av at pengene som den russiske fiskeflåten tjener på fiske, indirekte går med på å finansiere den russernes krigføring.

Privat hjelp

Alt tyder på at krigen og rekonstruksjonen av Ukraina blir langvarig. Derfor ønsker Ukraina bistand som forplikter over tid. Og de er også avhengig av støtte fra private aktører.

GAVE: Ukrainas ambassadør mottar 1 million kroner og 2 prosent av overskuddet til Hot Spring Massasjebad. Foto: Stein Akre, TV 2

– Vi har allerede fått donasjoner fra private aktører til en verdi av over 200 millioner, men etter 100 dager med krig går vi nå inn i en fase hvor dette blir enda viktigere.

– I dag fikk vi en sjekk på 1 million kroner fra en norsk bedrift . Det setter vi utrolig pris på. Men det som var enda bedre er at de også vil gi oss prosenter av fremtidig overskudd. Det betyr at de vil hjelpe over tid.