Flere skudd avfyrt mot Oslo-pub – mann pågrepet etter to uker

Det var flere tilfeldige personer både på og like utenfor puben Flirt i Oslo sentrum da flere skudd ble avfyrt natt til lørdag 14. mai. Mandag meldte en etterlyst mann seg for politiet.

Det opplyser politiadvokat Cecilie Gulnes i Oslo politidistrikt til TV 2.

Tirsdag blir han fremstilt for varetektsfengsling. Mannens forsvarer, advokat Audun Beckstrøm, opplyser at hans klient nekter straffskyld.

– Han har vært klar over at vi var på leting etter ham, og han meldte seg for å slippe at vi pågrep ham i utlandet, sier politiadvokat Gulnes.

– Tilfeldigheter

Klokken var omkring 01.00 natt til lørdag for to uker siden da politiet fikk meldinger om skyting ved puben Flirt på Grønland.

På pubens fasade ble det funnet flere merker etter skudd som trolig er avfyrt med håndvåpen. Ingen personer ble fysisk skadd.

– At ingen ble truffet, beror på tilfeldigheter. Det var folk både på innsiden og i døra på vei ut av puben, sier Gulnes.

MERKER: Fasaden på puben Flirt hadde tydelige merker fra skytingen. Foto: Javad Parsa / NTB

Ifølge politiadvokaten har saken vært intenst etterforsket siden hendelsen. Allerede samme helg ble én person pågrepet. Han er fremdeles siktet i saken, men ble likevel løslatt etter kort tid.

Vanskelig å etterforske

Gulnes forteller at de knytter hendelsen til et miljø de er kjent med.

– Dette er vanskelige miljøer å etterforske opp mot, der flere ikke ønsker å snakke med politiet, sier hun.

– Har dere likevel en formening om hva som er bakgrunnen for skytingen?

– Det er noe av det som er gjenstand for etterforskning. Vi har gjort mye på to og en halv uke, men jeg ønsker ikke å gå ut med hvilke hypoteser vi jobber med, sier hun.

Gjester på puben og andre vitner har forklart at det ble avfyrt fire eller fem skudd, har politiet tidligere opplyst. Fremdeles har ikke politiet funnet noe våpen de knytter til hendelsen.

Formelt har ingen fått status som fornærmet i saken ennå.