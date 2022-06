Prisene fyker i været og lagrene tømmes: – Ser skummelt ut

Råvaremangel, krig- og underkapasitet gjør at prisen på vinterdekk kan stige med over femti prosent i år.

En lang vinter gjør at Salten dekksenter i Bodø fortsatt må jobbe på spreng med å skifte fra vinter til sommerdekk.

– Vi får tro at sesongen nå er over for denne gangen og at det ikke blir mer vinter her i nord med det første, sier Stefan Langseth, servicemedarbeider hos Salten Dekksenter Stormyra.

Mens bilistene ser frem til noen måneder uten lyden av knatrende piggdekk, så har dekksenteret i Bodø allerede begynt å tenke på vinteren med stor bekymring.

DYRT: – Vi selger vinterdekk allerede nå, lenge før neste sesongen starter, sier Jøran Sæther, daglig leder for Salten Dekksenter. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Det kan bli trøbbel til høsten med å få tak i nok piggdekk. De store fabrikantene har fabrikker i Russland, og produksjonen er stoppet fordi man ikke får råstoff inn til landet og heller ikke råstoff ut igjen, forteller Jøran Sæthre, daglig leder for Salten Dekksenter Stormyra.

Lagrene tømmes

I fjor ble det solgt 4,3 millioner dekk til personbiler i Norge.

Tar man med landbruket, busser og annen tungtrafikk, kommer man opp i 4,9 millioner dekk, viser tall fra SSB.

30 prosent av disse blir importert fra fabrikker i Russland. Landet er en stormakt, særlig når det gjelder pigg- og vinterdekk.

Krigen i Ukraina og handelsboikott med Russland, gjør at dekkbransjen i Norge og Europa går en svært usikker tid i møte.

– Når det gjelder lagertallene vi får nå, så ser det litt skummelt ut. Vi selger nye vinterdekk til de kundene som allerede har slitte dekk fortløpende, og det gjør vi altså flere måneder før vi egentlig skulle ha begynt. Dette må vi gjøre for å sikre oss at vi får tak i nok dekk, sier Sæthre.

– Situasjonen er alvorlig

Selskapet Starco er en av landets største importører av dekk- og felger inn til Norge.

De er bekymret.

– Situasjonen må sies å være alvorlig ettersom så å si alle produsenter melder om store kapasitetsproblemer. Mange av de mest kjente merkene produserer vinterdekkene sine i Russland, sier Paul Oord, daglig leder i Starco Norge.

– Fabrikkene i Russland kan nå ikke eksportere dekk, men produserer kun for innenlandsmarkedet i Russland. I tillegg har det blitt stor manko på råmaterialer som brukes for å lage dekk, sier Oord.

DYRT: Allerede nå har prisene økt flere ganger og i løpet av året kan prisstigningen bli 50 prosent. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Stål er et eksempel på det.

Både Russland og Ukrainia er store produsenter av dette, og under krigen ble en viktig aktør som stålverket i Mariupol i Ukraina bombet og satt ut av produksjon.

– Aldri opplevd dette

I tillegg bruker man store mengder med olje, nylon og «carbon black» til produksjonen.

– Prisene på dekk har steget kraftig dette året. Det skyldes problemer med råvarer, krigen, underkapasitet og fraktpriser som også har økt kraftig, forteller Oord.

– En av de fabrikkene vi representerer sa allerede for et par måneder siden at dekkprisene generelt vil stige med 50 prosent innen året er omme. Allerede nå har flere produsenter økt med over 25 prosent, sier Oord.

UTBOMBET: Stålverket i Mariupol i Ukraina er ødelagt og produksjonen er stanset. Dette er med på å presse prisene i været. Foto: Pavel Klimov / Reuters

Bransjen opplever at man rett og slett ikke vet prisen på vinterdekkene man bestiller, før containerne ankommer Norge.

Må prioritere

– Dette har jeg aldri opplevd så lenge jeg har jobbet i dekkbransjen, og det er 30 år, sier Paul Oord, daglig leder i Starco Norge.

Spesielt for de tyngre kjøretøyene vil en kraftig prisstigning på pigg- og vinterdekk merkes godt.

Det er ikke mange lyspunkt i sikte siden det varsles ytterligere sanksjoner mot Russland.

Man kan komme i en situasjon der dekkmangelen til vinteren blir så stor at man må prioritere.

– Da vil vi selvfølgelig prioritere nødetatene og uttrykningsfartøy. Deretter må vi se på de andre kundene våre, sier Oord.

Også hos Norges Lastebileier-Forbund (NLF) får dette konsekvenser.

– På generelt grunnlag har norsk transportnæring det siste halvannet året opplevd store prisstigninger, ikke minst har de galopperende drivstoffprisene skapt utfordringer for våre medlemsbedrifter, sier Knut Gravråk, fagsjef i Norges Lastebileier-forbund.

Han legger til at mange sliter med å justere prisene sine raskt nok til å fange opp utviklingen.

– Dette har ført mange inn i en svært vanskelig likviditetssituasjon, og NLF har i lang tid prøvd å få politikerne til å ta grep for å avhjelpe situasjonen. Dette arbeidet fortsetter vi med uforminsket styrke inn i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, sier han.

Har sikret gode avtaler

En voldsom økning i pris og manglende tilgang på vinterdekk kunne ha satt forbundet i en vanskelig situasjon og gjort situasjonen verre.

Gravråk forsikrer medlemmene om at NLF har sikret seg gode avtaler.

– Dekkmann har forsikret oss om at de allerede har skaffet nok vinterdekk til å sko alle lastebilene i våre medlemsbedrifter til neste vintersesong. Prisstigningen på disse produktene er også langt mindre enn det som varsles, sier Knut Gravråk, fagsjef i Norges Lastebileier-Forbund.

Hos Salten dekksenter i Bodø oppfordrer man folk om å være tidlig ute for å sikre seg dekk til vinteren.

– Kan det bli kritisk?

– Vi vet ikke. Vi håper på det beste, men jeg har mine tvil. Når vi kommer til september, vet vi kanskje mer, sier Jøran Sæthre, daglig leder for Salten Dekksenter Stormyra.