Kjente kriminelle pågrepet i Oslo – tatt på grunn av GPS-signal

Tre menn som alle er godt kjente av politiet for alvorlig kriminalitet, ble pågrepet da de stjal biler i Oslo tidlig mandag morgen. De er siktet for grovt tyveri.

Natt til mandag ble flere biler stjålet på Alnabru i Oslo. De sto inne på et område tilhørende et næringsbygg.

En person som jobbet i den aktuelle bedriften hadde oppdaget at en boks med bilnøkler var åpnet og at tre kjøretøy var stjålet. Vedkommende ringte deretter til politiet.

Mens politiet var på åstedet, ble de gjort oppmerksomme på at den ene stjålne bilen var i bevegelse. Det fant de ut fordi det var montert GPS-sporing i kjøretøyet.

Politiet fulgte signalet etter bilen. Klokken 07.30 mandag morgen pågrep de tre personer som sto ved kjøretøyet. I bilen fant de også et skarpladd håndvåpen, ifølge politiadvokat Børge Kristiansen.

De er nå siktet for grovt tyveri og våpenlovbrudd.

Langt rulleblad

Tirsdag ble trioen varetektsfengslet fordi Oslo tingrett er enige med politiet i at det er fare for at de vil ødelegge beviser i saken.

Den ene siktede forsvares av advokat Per Zimmer. Han ønsker ikke å kommentere saken. De to andre nekter straffskyld.

En av de pågrepne er en mann i slutten av 30-årene som er domfelt en hel rekke ganger tidligere, blant annet for ran og våpenlovbrudd. Den andre pågrepne, en mann i 30-årene, er tidligere domfelt for blant annet grov vold.

Politiet mener begge har en link til MC-klubben Satudarah, som for noen år siden etablerte seg i Norge.

REAGERTE: Vaktmesteren synes disse tre mennene var mistenkelige. Kort tid senere ble de pågrepet. Foto: Politiet

Den tredje pågrepne er en mann i 20-årene som tidligere er domfelt for ran.

Har blitt fersket før

Også tidligere har de to førstnevnte blitt tatt i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

I romjulen i 2018 gikk de inn på Veitvet senter i Oslo ikledd gummimasker. De hadde også med seg en hammer og en kniv.

Planen var å rane en smykkebutikk på senteret, men så ble vaktmesteren oppmerksom på dem. Han reagerte på at de hadde dekket til ansiktene sine.

Den snarrådige vaktmesteren ringte politiet og ba samtidig smykkebutikken om å låse døra. Da dette skjedde, løp gjerningspersonene sin vei, men da sto politiet utenfor og pågrep dem.

Begge to ble dømt til ubetinget fengsel i henholdsvis 11 måneder og ett år.