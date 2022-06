Enhjørningsymbolet har en helt spesiell betydning

Onsdag i forrige uke pakket Oleksandr Zhuhan og Antonina Romanova for å reise tilbake til fronten i aktiv tjeneste.

Før avreise viser de fram det sjeldne uniformsmerket. En enhjørning.

Startet i 2014

Enhjørningen symboliserer at de er del av LGBTQ-miljøet og samtidig ukrainske soldater. Uniformmerket ble utformet i 2014 da Russland annekterte Krim.

– Den gang ble det sagt at det ikke er noen homofile i militæret, så LGBTQ-miljøet valgte enhjørningen fordi det er som et fantastisk ikke-eksisterende vesen, sier Zhuhan til Reuters.

SOLDAT: Oleksandr Zhuhan blir emosjonell når han snakker om Russlands invasjon i hjemlandet. Foto: Reuters/Edgar Su PAKKER: Zhygan og Romanova på dagen for avreise til fronten. Foto: Reuters/Edgar Su

Paret tilhører et frivillig regiment som kalles territorialforsvaret. Det kan sammenlignes med det norske Heimevernet som skal støtte opp om de vanlige militære styrkene. Nå blir også disse enhetene sendt til fronten.

Det betyr blant annet at de i sine sivile liv har vanlige jobber. Begge jobber med teater, og det var slik de møttes.

Tok viktig valg

Zhuhan og Ramanova identifiserer seg som ikke-binære personer. De måtte reise fra Krim i 2014 og bosatte seg i Kyiv. Ingen av dem har våpentrening, men etter å ha gjemt seg på badet i begynnelsen av krigen, bestemte de seg for at de måtte gjøre noe annet.

– Det kom til et punkt da det ble klart for oss at vi hadde tre valg. Vi kunne gjemme oss i bomberom, flykte, eller melde oss til tjeneste, sier Romanova.

STORT VALG: Paret valgte å verve seg til å kjempe mot de russiske styrkene. Foto: Reuters/Edgar Su

Russland kaller krigen i Ukraina for en «spesialoperasjon for å denazifisere Ukraina». Det er imidlertid generell enighet om at det egentlige motivet er å få territoriell kontroll over ukrainsk land for å få passasje til Krimhalvøya, og fjerne den provestlige regjeringen.

Må forsvare kulturen

Paret mener legningen deres gir dere ekstra ansvar for å delta i forsvaret av landet.

– Det Russland gjør er ikke bare å ta over landet vårt og drepe folk. De vil ødelegge kulturen vår. Vi kan ikke tillate at det skjer, sier Zhuhan.

FARVEL: Et par tar farvel mens Zhygan og Romanova gjør seg klar på perrongen. Foto: Reuters/Edgar Su

Paret har allerede tjestegjort en tremåndersperiode ved fronten. Da kjempet de ved Mykolaiv 13 mil fra Odessa sør i Ukraina. De opplevde krigshandlingene som svært skremmende, men sier de kjente på stor aksept fra medsoldatene.

– Ingen mobbing

– Det var ingen mobbing eller aggresjon. Det var litt uvant for noen av de andre, men litt etter litt begynte de å kalle meg Antonina (som er et jentenavn, journ.anm.), og noen begynte til og med å bruke kvinnelige pronomen om meg, sier Romanova.

Allikevel er manglende aksept noe de har uroet seg for. Bekymringen ble imidlertid mindre etter en av offiserene uttalte at homofobi ikke ville bli tolerert. Det aller viktigste ved fronten er å være en god soldat.

AKSEPT: Det ikke-binære paret sier de opplever aksept i enheten sin. Foto: Reuters/Edgar Su

– Det jeg bekymrer meg mest for nå er at de ikke vil la Antonina begrave meg der jeg ønsker å bli begravet hvis jeg blir drept, sier Zhuhan.

– De vil nok heller la min mor begrave meg med en prest som leser bønner for meg. Jeg er ateist og vil ikke det, avslutter han.