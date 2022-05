Voldtektssak i Trondheim vokser i omfang

En mann i 40-årene i Trondheim er mistenkt i ytterligere to voldtektssaker. Han er fra før av siktet for å ha voldtatt fire kvinner.

I alle de seks sakene er det snakk om unge kvinner i 20-årene, og alle forholdene skal ha skjedd i Trondheim, bekrefter politiadvokat Line Novstad Klungreseth til Nidaros.

Mannen er også anmeldt for tre forhold for seksuelle handlinger og er mistenkt for ett tilfelle av kroppskrenkelse. Foreløpig er det ikke avgjort om etterforskningen av noen av anmeldelsene vil ende med siktelser.

– Det må vi ta stilling til etter hvert. Avhør og videre etterforskning vil bestemme utfallet, sier hun.

Mannen ble pågrepet 10. april da politiet rykket ut til en bolig etter melding om feststøy. Politiet beslagla flere våpen, og mannen ble da siktet for to voldtekter.

Siktede sitter varetektsfengslet, og politiet vil be om forlenget varetekt på fengslingsmøtet i neste uke.

Mannens forsvarer, advokat Kolbjørn Lium, sier til Dagbladet at hans klient nekter straffskyld, og at han vil begjære seg løslatt.

– Han er tydelig på at han verken har begått voldtekt eller andre straffbare handlinger, og stiller seg uforstående til anklagene. Både i avhør og forrige fengslingsmøte har han forklart seg om de fleste forhold. Det gjenstår fremdeles avhør, men han har redegjort for sin relasjon til de involverte, sier Lium.