Bekrefter til TV 2: Toppscoreren forlater Norge

Det er lenge siden målvaktene i Fjordkraft-ligaen begynte å frykte skuddet til Viktor Granholm. Nå er det andre målvakter sin tur til å forsøke å stoppe 25-åringen.

Han bekrefter til TV 2 at han er ferdig i Frisk Asker og klar for en annen europeisk klubb.

– Som hockeyspiller ønsker man selvfølgelig alltid å utfordre seg selv. Det gjør jeg ved å dra til en liga som er et knepp opp, sier spilleren som den foregående sesongen scoret 33 mål.

Granholm sin kontrakt med Frisk Asker strakk seg i utgangspunktet ut neste sesong. Han ønsker ikke å si til TV 2 hvilken liga og klubb han er klar for.

– En bedre liga

– Var det å forlate Frisk Asker en vanskelig avgjørelse å ta?

– Det er alltid rart å skulle gjøre noe nytt. Det blir en stor forandring. Jeg er veldig motivert og gleder meg. Det å spille i utlandet er noe jeg har prøvd å få til lenge, svarer han.

Granholm er godt fornøyd med den sesongen han har lagt bak seg. 25-åringen er fornøyd med egen målproduksjon og mener at han har utviklet seg som spiller både med og uten puck.

NY KLUBB: Viktor Granholm er klar for en større europeisk klubb enn Frisk Asker. Foto: Fredrik Hagen

Han har flere ganger fått vist seg frem på landslaget. Også denne foregående sesongen fikk han muligheten. Granholm håper at klubbvalget vil kunne føre til at den neste landslagssjefen, Tobias Johansson, gir han enda flere sjanser enn han fikk under Thoresens ledelse.

– Kan du si noe om nivået i den ligaen du skal til?

– Det skal være en bedre liga. Jeg ser frem til å score mål på et enda bedre nivå, og komme litt ut av komfortsonen, svarer han.

Etter hva TV 2 forstår skal overgangen presenteres i løpet av juni.

– Veldig mye interesse

Patrick Gandolfi Hellman er Granholms agent. Mange klubber har de siste ukene kommet med forespørsler rundt hans spiller.

– Det har vært veldig mye interesse rundt Viktor. Jeg kan ikke si hvilken klubb han har signert for, men det er en tradisjonsrik klubb i den ligaen han skal spille i, sier han.

– Hvor godt fornøyd er du med overgangen?

– Jeg tror valget er helt rett da han er forespeilet en offensiv rolle, samt at denne klubben allerede tok kontakt i desember. De har fulgt han lenge og har vist en stor interesse for å satse på han og gi han de forutsetningene han trenger for å ta enda et steg i karrieren, svarer agenten.