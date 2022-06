Ekspert: Unngå denne feriepengefellen

Sommerferien nærmer seg med stormskritt. Det betyr at noen allerede har fått feriepengene sine inn på konto, mens for andre er de like rundt hjørnet.

I snitt planlegger nordmenn å bruke 17.650 kroner på årets sommerferie. Det er en økning fra 15.000 kroner i fjor, ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB.

Likevel er dette et lavt budsjett sammenlignet med årene før koronapandemien, da lå summene i snitt 5000 kroner høyere.

– Koronapandemien med nedstengning og restriksjoner førte til at nordmenn tråkket litt på bremsen for fjorårets ferieplaner.

Det sier Silje Sandmæl. Hun er forbrukerøkonom i DNB og programleder i TV 2.

FERIEPENGER: Forbrukerøkonom og programleder Silje Sandmæl sier en gruppe ønsker å slå på stortromma. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– I år har det derimot åpnet for utenlandsreiser, som bidrar til at vi setter av litt mer penger i feriebudsjettet.

– Slå på stortromma

I undersøkelsen svarer 1 av 4 at de skal bruke mer penger på ferien i år, og av disse svarer en fjerdedel grunnen er at de ikke var på ferie i fjor.

Samtidig skal nordmenn som planlegger utenlandsferie bruke mer penger enn de som holder seg i Norge. Dette er med på å dra snittet opp.

– Norske husholdninger er preget av økte utgifter om dagen, med høye matvarepriser og høyere renter. Det kan være en av grunnene til at vi ikke er tilbake på 2019-nivå enda, som lå på i underkant av 20.000 kroner, sier Sandmæl.

– Vi er fortsatt på et edruelig nivå, og mest sannsynlig har vi gjort oss noen lærdommer gjennom pandemien.

De mellom 26 og 33 år er blant dem som planlegger å bruke mest penger på ferie denne sommeren. Det er også i denne aldersgruppen hvor pengebruken øker mest.

Ifølge DNB skal de nemlig bruke 19.500 kroner.

– Det kan handle om at de har lyst til å slå på stortromma og ta igjen det tapte.

PRISØKNING: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand sier prisøkningen ikke er lik i utlandet som i Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Lar seg friste av beløpet

Cecilie Tvetenstrand er forbrukerøkonom i Storebrand. Hun sier det er lett å bli fristet når du sjekker kontoen og den viser et mye større beløp enn du er vant til.

– Det er viktig å huske at feriepengene kommer i stedet for lønn den måneden de blir utbetalt. Disse skal også dekke de faste utgiftene dine.

Hun viser til husleie eller boliglån, forsikringer, strøm og mobilabonnement, og oppfordrer til å sette opp en plan for hva du vil feriepengene skal gå til.

– Enkelte lar seg friste av beløpet på konto og unner seg i overkant mye, og ender med tom konto midt i måneden.

– Hvis du først begynner å unne deg mer småting som takeaway og småkjøp her og der, så tømmes kontoen fort uten at du sitter igjen med noe som har gitt deg glede.

Tvetenstrand sier det som er til overs når faste utgifter er betalt, kan brukes til det du ønsker.

– Har du kredittkort eller annen gammel moro i form av forbrukslån med høye renter, bør du bruke muligheten til å betale ned dette først.

Ekspertens råd: – Bruk feriepengene på ferie

– Kan bli dyrt

De siste månedene har priser på varer blitt dyrere, og samtidig skal boliglånsrenten videre opp. Dermed er ikke i år høsten du ønsker å starte i minus, mener Tvetenstrand.

– Se derfor hva du har som kan brukes på ferie, og sett opp et feriebudsjett. Slik unngår du å dra kredittkortet og bruke mer penger enn du har.

Hun oppfordrer også dem med boliglån om å sette seg inn i hva det vil koste med høyere rente.

– Går du tom på konto hver måned i dag, er det fornuftig å legge om forbruket allerede nå og sette av litt av feriepengene på en bufferkonto.

– Skal du ut å reise er det greit å huske at selv om prisene har økt her hjemme så har de økt enda mer i utlandet. Husk å betale i lokal valuta når du betaler i butikk eller på restaurant, og sjekk at du har gyldig pass.

Forbrukerøkonomen ber også folk sette seg inn i koronapassregler og sjekke om forsikringen er gyldig.

– Mange sa opp reiseforsikringen under pandemien. Hvis noe skulle skje deg kan det bli veldig dyrt om du ikke har reiseforsikring.