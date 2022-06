Dette bilmerket har de mest fornøyde kundene – igjen!

AutoIndex 2022 er undersøkelsen hvor mer enn 52.000 skandinaviske bileiere – hvorav 13.773 fra Norge – har gitt sin mening om bil og bilhold.

Dette er den største kundetilfredshetsundersøkelsen som gjøres blant norske bileiere.

De har svart på over 200 spørsmål innen fire hovedkategorier: Bilen og kjøreopplevelsen (teller 40 prosent), forhandleren og opplevelsen rundt kjøpet (20 prosent), service på verkstedet (20 prosent) og lojalitet til merket (20 prosent).

Nå konklusjonen på undersøkelsen klar. Ett bilmerke skiller seg ut - som de har gjort mange ganger før.

Lexus-sjef, Jan Christian Holm, er strålende fornøyd med å ligge øverst på AutoIndex-undersøkelsen for 11. året på rad.

Suverene

Lexus troner nemlig på toppen av AutoIndex2022. Med en score på 934 poeng. Det er et langt hopp ned til andreplassen – som besittes av Toyota med 904 poeng. Sammen med BMW på tredjeplass (891 poeng), er det disse som sikrer seg de gjeve pallplasseringene.

Årets førsteplass er den 11. på rad for Lexus.

– Vi er selvsagt svært godt fornøyd med å sikre førsteplassen – og ekstra glade for at vi ser en fremgang fra året før. Vi forsøker hele tiden å utvikle oss videre. Dette er en pris som betyr veldig mye for hele organisasjonen, og et bevis på at de ansatte hos alle våre forhandlere gjør et solid stykke arbeid hver eneste dag. Tilbakemeldinger fra kundene året får vi ofte, men denne undersøkelsen blir på en måte beviset på om vi har lykkes eller ikke, Lexus-sjef Jan Christian Holm.

Slik ser den nye elbilen til Lexus ut. Den vil nok gi en betydelig salgsvekst i Norge.

Snart ny elbil

– Vi feirer i dag, men fra i morgen er det fokus på å skape enda bedre kundeopplevelser, understreker Holm.

Han og resten av Lexus-systemet vil nok få betydelig flere kunder å forholde seg til i 2022. Nå kommer de nemlig med elektrisk SUV med firehjulsdrift: RZ 450e.

Den første rene elbilen deres, UX, ga salget et løft. Men forventningene er enda høyere til nykommeren som står på trappene.

– Vi opplever allerede stor interesse for denne bilen fra mange kunder som i dag ikke kjører Lexus, sier Holm.

Uvanlig ratt

RZ 450e er søstermodellen til Toyota bZ4x. De to deler mye teknikk og teknologi.

Bilene har for eksempel samme batteripakke og drivlinje. Det betyr rekkevidde på rundt 450 kilometer, 217 hestekrefter og firehjulsdrift.

Du kan forresten få RZ 450e med et helt spesielt ratt. One Motion Grip steer-by-wire-systemet er en av de viktigste nye teknologiene i Lexus RZ. Det er ingen mekanisk kobling og ingen rattstamme. I stedet brukes en elektrisk tilkobling for å sende input fra rattet til hjulene. Resultatet er øyeblikkelig respons og mer presis kontroll.

Solid prestasjon

På fjerdeplass på AutoIndex-listen finner vi for øvrig Volvo – som blant annet har hatt god respons på sin el-SUV XC40.

Mercedes tar femteplassen. De er midt oppi en større elbilsatsning. EQ-serien har blant annet blitt utvidet med både EQB og EQE.

Tesla, Norges mest solgte bilmerke både i fjor og så langt i år, ligger midt på treet på 15. plass.

Når det gjelder de øvrige plasseringene på AutoIndex-undersøkelsen, er gjennomsnittlig poengsum 854.

Nissan, Citroën og Renault er å finne helt nederst på listen. Sistnevnte med kun 806 poeng.

Video: Dette er Lexus sin første elbil - UX:

Norske bilkjøpere har talt: Disse er mest fornøyde