Wenches grovbrød og rundstykker

Grovbrød i langpanne - dette trenger du:

1 kg grov sammalt hvete

500 g grov sammalt rug

2 dl havregryn

2 dl solsikkekjerner

1 dl linfrø

1 dl kruskakli

1 pakke gjær, fersk eller tørrgjær

3 ts salt

Ca. 1 kg hvetemel, begynn med 800 g

1 l vann, lunkent

Eventuelt 1-2 ts honning

1-2 ss rapsolje eller annen nøytral olje til utbaking og pensling mellom brødene

Vann til pensling av brødene før steking

Slik gjør du:

Ha 1 liter lunkent vann i bakebollen. Tilsett alt det tørre, begynn med 8oo g hvetemel, smuldre i fresk gjær eller dryss i tørrgjær. Elt deigen sammen på middels hastighet. Forsett å elte i 8-10 minutter til en smidig glatt deig som slipper bakebollen. Tilsett eventuelt 1-2 ss olje mot slutten slik at den smører seg rundt deigen. Dekk bakebollen med et bakeklede, og la deigen heve til dobbel størrelse 50-60 minutter.

Smør bakebordet med litt rapsolje, ta deigen ut på bakebord. Kna inn litt mer mel hvis deigen er klissete. Del deigen i fire like store emner, elt godt sammen og form til 3 brød. Legg dem i en godt smurt eller bakepapirkledd langpanne. Smør rapsolje mellom hvert brød. Dekk med bakeklede, og la brødene etterheve i 40-50 minutter.

Pensle brødene lett med lunkent vann og prikk brødene lett med gaffel. Sett langpannen på nederste rille i varm stekeovn 200 grader og stek brødene i ca. 1 time. Sjekk at brødene er gjennomstekt ved å banke på dem, du skal høre en hul lyd. Virker brødene litt lite stekt, stek videre i 10-15 minutter. Avkjøl på rist.

Grove rundstykker med gulrot og solsikkekjerner - dette trenger du:

4 gulrøtter

5 dl vann

½ dl rapsolje

5 dl yoghurt naturell eller skummet kulturmelk

1 pk gjær

1 kg grov sammalt hvete hvetemel

3 dl solsikkekjerner

2 ts salt

2 ts honning (kan sløyfes)

Nøytral olje/rapsolje til utbaking

Slik gjør du:

Skrell og riv gulrøttene fint opp. Tilsett lunkent/varmt vann, revede gulrøtter, yoghurt/skummet eller kulturmelk, rapsolje og honning. Tilsett det tørre, smuldre i fersk gjær eller dryss i tørrgjær. Elt sammen til en glatt og smidig deig i en kjøkkenmaskin middels hastighet i 15-20 minutter. Dekk med bakeklede og sett til heving i 50-60 minutter, til deigen får dobbelt størrelse.

Ta deigen over på et bakebord smurt med rapsolje eller annen nøytral olje. Kna litt sammen og del opp og form til runde eller avlange rundstykker. Legg på et bakepapirkledd stekebrett. Dekk med kjøkkenhåndkle og sett til etterheving 40–50 minutter.

Varm stekeovn til 225 grader. Pensle eventuelt rundstykker med melk eller vann og stek midt i varm stekeovn i 12-15 minutter. Avkjøl på rist.