Lottomillionær dømt til livstid for drap

Michael Todd Hill (54) i North Carolina i USA er dømt til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse, for drapet på sin kjæreste i 2020, melder ABC News.

Hill vant ti millioner dollar, rundt 83 millioner kroner etter datidens valutakurs, i et skrapelotteri i august 2017.

For snaut to år siden forsvant kjæresten hans, Keonna Graham, som da var 23 år gammel.

Hun ble meldt savnet 20. juli 2020 og senere funnet død på et hotellrom, med et skuddsår i bakhodet.

Overvåkningsbilder fra stedet viste at Hill var den eneste andre personen som hadde vært i rommet sammen med Graham.

Ifølge påtalemyndighetene tilsto Hill at han drepte henne etter at han oppdaget at hun sendte tekstmeldinger til andre menn mens de var på hotellet.