Det danske vidunderbarnets fakter: – Ser ut som om noe plager ham

Det danske stjerneskuddet Holger Rune har hatt en eventyrlig reise i årets Roland-Garros. 19-åringen ble etter å ha slått verdensfirer Stefanos Tsitsipas mandag kveld klar for kvartfinale i Grand Slam-turneringen.

Der blir det et skandinavisk møte når Rune møter Casper Ruud. Det var det neppe mange som hadde trodd før turneringen startet. Særlig ikke at Rune skulle havne i en kvartfinale på Paris-grusen.

– Jeg har stor tro på meg selv, og at dersom jeg fokuserer bra og spiller min tennis, så kan jeg slå nesten alle. Men jeg er også nødt til å være i øyeblikket, for hvis ikke kan også alle slå meg, sier Rune etter kampen mot Tsitsipas.

Han blir dermed den første danske herrespilleren i single i en Grand Slam-kvartfinale siden Jan Leschly i US Open i 1967. Rune er den første danske herrespilleren til å nå kvartfinale i Roland-Garros.

JUBEL: Holger Rune jublet etter seier over Stefanos Tsitsipas. Foto: Christophe Ena

– «One of a kind-motstander»

Tsitsipas fikk også spørsmål om hvordan det var å møte, og ryke ut, mot 19-åringen fra København.

Han forteller om en spillertype han ikke møter særlig ofte på banen.

– Han er ung og spiller med masse følelser. Han er en «one of a kind-motstander» vil jeg si. Det er så mye følelser når han spiller. Det ser ut som om noe plager han mens han spiller. Men han spilte bra og fortjente seieren, sier grekeren.

Og nettopp det med følelser har Rune vært kjent for gjennom en periode nå. I flere kamper Rune har spilt har andre også fått det samme inntrykket som Tsitsipas. Dansken er nemlig en svært følsom tennisspiller.

Bøtelagt for homofobiske utsagn

Det hele toppet seg da dansken i fjor sommer kastet rundt seg med homofobiske uttrykk og banneord på banen i en kamp mot Thomas Etcheverry.

«Din f*tte-spiller, mann», «Du går bare og spiller bøsserøv» sa Rune bland annet før han etter å ha vunnet en poeng skrek ut «Allez! Bøsse!».

ATP opprettet sak og han ble senere idømt en bot på 1500 euro. Ikke den strengeste boten, men ATP la da vekt på at danske hadde beklaget og heller ikke hadde en historikk for å gjøre slike ting.

– Han spiller åpenbart med mye følelser og intensitet. Det har vi sett noen ganger. Jeg får prøve å få de følelsene hans til å gå feil vei for ham. Jeg vil at han skal brøle ut i glede så lite som mulig og heller motsatt så ofte som mulig, sier Casper Ruud på spørsmål fra TV 2 før kampen mot Rune.

Han er klar på at Rune blir en tøff motstander. Ruud og Rune har møtt hverandre tre ganger tidligere og Ruud har vunnet alle tre. Nordmannen mener imidlertid at Rune har utviklet seg for hver gang de har møtt hverandre og er sikker på at det kommer en uredd danske i kvartfinalen.

– Er du såpass offensiv at du vil kalle deg en favoritt mot Rune?

– På papiret er jeg klart favoritt. Jeg er seedet og det er ikke han. Men han er ung og har alt å vinne. Det er jeg som har noe å tape. Jeg kjenner nok på litt press på onsdag, men jeg må tenke at vi har kommet så langt at alle er gode, svarer Ruud på TV 2s spørsmål.

NABODUELL: Casper Ruud og Holger Rune poserer sammen i forbindelse med Monte Carlo-turneringen tidligere i år. Foto: VALERY HACHE

– Bra for tennisen i Skandinavia

En som lar seg begeistre stort over at vi får et skandinavisk møte mellom Ruud og Rune er den svenske tennislegenden Mats Wilander. Svensken, som har vunnet syv Grand Slam-titler som singel-spiller, mener også det er bra for svensk tennis.

– Det er helt fantastisk bra for tennisen i Skandinavia og for Sverige. I Sverige heier man på nordmenn og dansker i slike turneringer. Det er djevelsk viktig at man forstår hjemme i Skandinavia at det går an å bli bra om man jobber hardt og har riktig innstilling, sier Wilander.

– VIKTIG: Mats Wilander sier det er viktig for tennisen i Skandinavia å se at det er mulig å nå langt som tennisspiller. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

Han møter flere journalister i forbindelse med et pressetreff for legender som også skal spille her i Paris.

Han tror ikke Rune tar av selv om han nå har nådd kvartfinalen.

– Han har vunnet en tenniskamp på en stor arena mot en bra spiller. Han er uredd for møtet med Casper. Det er press på Casper. Det er utrolig imponerende, helt sjukt og bra gjort av Rune, sier Wilander til TV 2 og legger til:

– Holgers fremtid er kanskje så lys at han ikke helt ser Casper. Litt som mot Tsitsipas. Antagelig ser han på Casper som en vanlig motstander. Det blir en interessant kamp.