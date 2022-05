Den originale Land Roveren kom på markedet helt tilbake i 1948. I 2020 kom det så en ny Defender. Her snakker vi virkelig også helt ny bil, fra innerst til ytterst. Det eneste Land Rover tok med seg var navnet – og en del designelementer.

Vi har allerede fått Defender i to utgaver, 90 og 110. Nå er det klart for den tredje, som heter 130.

Disse tallene har forresten klar referanse til tradisjonene. Brukt på den originale Defenderen, handlet det om akselavstanden i tommer. Det gjør det ikke lenger, men Land Rover holder seg likevel til de originale modellbetegnelsene.

Åtte fullverdige seter

130 er altså den største og lengste Defender-utgaven. Her har Land Rover beholdt samme akselavstand som på dagens 110-utgave (302 centimeter), men de har strukket det bakre overhenget hele 37 centimeter. Til sammen blir bilen da hele 536 centimeter lang.

Innvendig er det en blanding av luksus og mer tøffe offroad-elementer.

Det firkantede designet er i utgangspunktet bra for plassutnyttelsen. I 130-utgaven har Land Rover fått plass til hele åtte seter og de understreker at alle åtte skal være fullverdige og egnet for voksne. Noe slikt er det svært få konkurrenter som kan tilby, bortsett fra på biler som er varebil-basert.

Du kan naturligvis få varme i alle setene. Det er flusst med Isofix-fester her, det samme gjelder ladepunkter. Seterad to og tre er løftet litt, for å gi passasjerene best mulig utsikt og lysforhold.

Nå er den ladbare hybridutgaven endelig i Norge

Her merkes lengden godt, det bakre overhenget er virkelig solid.

Starter med First Edition

Med alle åtte setene i bruk, er det fortsatt 389 liter bagasjerom til rådighet. Bruker du den som femseter, øker bagasjerommet til 1.232 liter. Og som toseter blir bagasjeromsvolumet gedigent, hele 2.516 liter.

Der første Defender var en svært primitiv bil, har den nye fått mye mer fokus på landeveiskomfort og alternativ luksusfaktor. Interiøret har mange røffe detaljer som skal underbygge at dette er en offroader i særklasse. Samtidig tilbyr Land Rover mye komfort- og luksusutstyr. Terrengegenskapene er som vi forventer i en bil fra dette merket: Svært gode.

Land Rover starter i kjent stil med en First Edition, hvor det aller meste av tilgjengelig utstyr er standard. Defender 130 kommer først med fire mildhybrid-motorer, men ikke som ladbar hybrid.

Dette er ladbar luksus fra Range Rover

Med lengde på over 5,30 meter er dette en av de største personbilene du kan kjøpe.

Ikke noen billig bil

Alle motorene er på 3 liter og har 6 sylindre. På bensin kan man velge mellom 300 og 400 hestekrefter. For diesel er det 250 eller 300 hestekrefter som gjelder.

Bilen kan trekke tre tonn og har bakkeklaring på hele 29 centimeter. Den kan også vade i vann opp til 90 centimeter dypt.

Når du kjører, kan du ha taklast på inntil 168 kilo. Når bilen står stille, øker det til hele 300 kilo. Her er det altså ikke noe problem å campe på taket, noe mange Defender-eiere også liker å gjøre.

Norske priser er ikke klare, men noen billig bil blir dette helt klart ikke. Defender starter i dag på 1.096.950 kroner. Dyrest er Defender 110 med 5-liters V8-motor, den koster fra 2.487.950 kroner.

Se video av nye Land Rover Defender 130 under: