Her trener ukrainske soldater med våpen fra Norge

I april vedtok regjeringen å donere Mistral-missiler til Ukraina. Det var snakk om 100 missiler og et mindre antall utskytingsenheter, som Forsvaret har planer om å erstatte.

– Missilet skal fases ut av det norske Forsvaret, men det er fortsatt et moderne og effektivt våpen som vil være til stor nytte for Ukraina. Også andre land har donert lignende våpensystemer, forklarte forsvarsminister Bjørn Arild Gram den gang.

Stridsvognbrigade

Nettstedet mil.in.ua, som ifølge Faktisk Verifiserbar har eksistert siden 2009 og skal ha tette bånd til de ukrainske styrkene, har det ukrainske militæret opprettet mobile luftvernenheter etter donasjonen fra Norge.

I en artikkel har nettstedet publisert flere bilder og skriver at de viser styrker fra Ukrainas 3. separate stridsvognbrigade som trener med norske Mistral-missiler.

– Jeg kan ut fra bildene bekrefte at dette er Mistral-missil, sier orlogskaptein Michel C. Hayes i Sjøforsvaret til TV 2.

Hayes kan imidlertid ikke fastslå at missilene er fra Norge.

– Jeg kan heller ikke si noe om hvor disse bildene er fra eller når de er tatt. Det er et tjuetalls land som har Mistral-missiler i sin våpenbeholdning, og jeg har ingen informasjon om hvilke land som har levert hvilke typer våpen, legger han til.

FORKLARER: Orlogskaptein Tom Kismul viser frem et Mistral-treningsmissil om bord på minesveiperen «KNM» Otra. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Enkel å bruke

TV 2 besøkte i april minesveiperen «KNM» Otra ved kaia på Haakonsvern for å få en nærmere kikk på missilsystemet.

– Det er meningen at det skal være enkelt i bruk. Dette er et luftvernsystem, som er ment til egenbeskyttelse mot fly, helikoptre og droner. Det er et varmesøkende missil, som vil følge varmekilden til målet, forklarte orlogskaptein Tom Kismul, mens han viste frem de to Mistral-treningsmissilene på dekk.