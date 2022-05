Reagerer på «fast track»-debatt: – Jeg blir matt

Mandag raste debatten etter at fornøyelsesparken Tusenfryd opplyste at de ville selge ekspresspass for 300 kroner.

Passet ga besøkende en mulighet for å slippe unna de lengste køene på de mest populære attraksjonene.

Det har fått flere til å reagere sterkt. Deriblant barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), som mente passet var en dårlig idé.

UNNGÅ KØ: For å slippe unna kø, kan besøkende i Tusenfryd kjøpe et såkalt ekspresspass for 300 kroner. Det har fått debatten til å rase. Foto: Berit Roald / NTB

– Stygt

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener dette var en «forferdelig dårlige idé» fra Tusenfryds side.

– Det er i seg selv stygt å spille på lag med de økende forskjellene vi har i Norge. De ser en mulighet til å tjene på at noen trekker fra andre økonomisk, og har råd til å kjøpe seg forbi køene.

Kaski mener debatten om Tusenfryd er ekstra stygg, nettopp fordi den handler om et tilbud for barn.

STYGG DEBATT: Kari Elisabeth Kaski mener ekspresspass er en forferdelig dårlig idé. Foto: Stian Lysberg Solum /NTB

– Det bør ikke være et mål å få enda flere steder der man ser de grelle sidene i samfunnet med økte forskjeller, sier hun til TV 2.

– Jeg blir frustrert

Etter massiv kritikk, besluttet imidlertid Tusenfryd at de snur og skroter ordningen etter bare én dag.

– Vi er veldig overrasket over reaksjonene. Vi ville at dette skulle være et fint tilbud til noen få av våre kunder. Men vi lytter til folk og dropper denne ordningen, sier markedssjefen til NRK.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Tusenfryd tirsdag. De har ikke besvart våre henvendelser.

Kjemiker Alexander Harald Sandtorv har selv vokst opp i en familie med lite penger. Han mener ulikheter og hvordan det påvirker barn er en viktig debatt.

– Det som irriterer meg og jeg blir matt av, er at det er så mye å ta av her. Jeg blir frustrert over at alle har kranset seg rundt det som er en liten ting, i stedet for å ta det som er større og viktigere.

IRRITERT: Alexander Harald Sandtorv blir både frustrert og matt. Foto: Simen Askjer / TV 2

Kunne ikke delta

Sandtorv kunne ikke reise i fornøyelsesparken som barn, og sier fattigdom oppleves på mange steder og måter som burde fokuseres på.

– Du har for eksempel skoleturer som du må betale for. 100 til 200 kroner er kanskje ikke så mye for en vanlig familie, men for andre er det en stor kostnad som gjør at du ikke kan dra.

Han viser til barnebursdager som et annet eksempel. I oppveksten var det imidlertid klær som var spesielt vanskelig for Sandtorv.

– Jeg følte jeg gikk med fattigdommen på meg. Det er noe som blir med deg gjennom hele barneskolen.

Samtidig følte han på det å være utenfor og å ikke kunne delta i like stor grad som andre.

– Det er en vond og vanskelig følelse. Det er det jeg skulle ønske vi kunne snakke mer om. Da blir den køen på Tusenfryd bare et sandkorn i forhold til det som er hverdagen til barn.

SANDKORN: Sandtorv mener det finnes langt viktigere ting å diskutere enn ekspress-pass på Tusenfryd. Foto: Berit Roald / NTB

– Det må vi akseptere

Tage Pettersen er første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Høyre-politikeren forstår at folk reagerte på Tusenfryds ekspresspass-tilbud, men mener vi har langt viktigere kamper å kjempe.

MÅ AKSEPTERE: Høyre-politiker og første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget mener at vi må erkjenne at samfunnet er full av muligheter for å kjøpe seg frem. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vi må erkjenne at om vi skal ut å reise, så kan vi kjøpe en komfortplass på toget eller «fast-track» på Gardermoen. Det er sånn veldig mye av det vi gjør i det daglige er organisert. Ikke bare i Norge, men også i resten av verden. Det må vi akseptere at er kommet for å bli, sier Pettersen til TV 2.

Stortingsrepresentanten mener slike fordeler i samfunnet ikke er noe vi kommer utenom.

– Kanskje hadde det vært mulig i en ideell verden, men vi lever tross alt i en praksis verden, sier Pettersen.

– Hva er greia?

Det er leder i Skaun Frp og tidligere ordfører-kandidat Kim Rud Petersen enig i.

– Hva er greia her egentlig? Helt vanlig med «fast track» på flyplasser, VIP-billetter på konserter og idrettsarrangementer. Ser ikke problemet om «Preben» vil betale mer for en karusell, skriver Rud Petersen på Twitter.

Til TV 2 utdyper han og sier at folk må få bestemme selv, uten at alt skal være usosialt.

– Det er jo typisk norsk at mange skal reagere på ting som er nytt og ukjent, men at man etter en tid «glemmer det» og at livet går videre. Jeg tenker heller at dette tilbudet fra Tusenfryd kan spare mange tilreisende fra å betale inngang for flere dager, siden man ved å betale ekstra kan gjennomføre et besøk på én dag og allikevel rekke alle forlystelser, sier Petersen.

TÅLMODIGHETSPRØVE: For mange kan en dag i Tusenfryd by på en skikkelig tålmodighetsprøve. Frp-politiker Kim Rud Petersen mener folk må få bestemme selv om de vil legge penger i et ekspresspass uten at alt skal bli sett på som usosialt. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er vondt

Personlig har ikke Alexander Sandtorv noen mening om Tusenfryds forsøk på å innføre et ekspresspass.

Han syntes det er rart at folk ble så sjokkert og reagerte så sterkt på noe som allerede fins alle andre steder.

– Det jeg håper med denne debatten er at vi heller kan styre oss inn på fattigdom i Norge, i stedet for det som har å gjøre med en spesifikk bedrift.

Han tror ikke fattigdom er et problem som har forsvunnet siden han var barn.

– Jeg tror det er mange barn i Norge som lever med de følelsene jeg snakket om. Det er vondt for barn å være bevisst på penger.