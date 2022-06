– Dette er tidenes mulighet til å komme til et mesterskap

Se Serbia-Norge på TV 2 torsdag kl. 20

Torsdag starter Norges ferd mot EM i Tyskland 2024. Serbia er første hinder i Nations League. I tillegg til Serbia består Norges gruppe av Sverige og Slovenia.

Men hva er egentlig Nations League? Slapp av, du er ikke den eneste som sliter.

– Jeg har i hvert fall ikke peiling, men vet vi skal vinne fotballkamper, sier landslagsspiller Dennis Johnsen.

– Har du gjort en innsats sette deg inn i det?

– Jeg skal ærlig innrømme at ikke gjort så mye for å finne ut av det, forteller han.

– Thorsby eller Birger kunne sikkert gitt lang utgreiing om konseptet og hva det er for noe, men jeg tror ikke alle har full kontroll. Men jeg vet det er viktig for seeding og en ekstra mulighet, sier Andreas Hanche-Olsen.

Forvirret?



Tre EM-plasser skal fordeles gjennom Nations League. 20 lag kvalifiserer seg gjennom den ordinære kvaliken (nummer én og to i kvalikgruppene). I tillegg er Tyskland forhåndskvalifisert som vertsnasjon.

Norge befinner seg på nivå B i Nations League. Det er fire grupper på dette nivået. De fire gruppevinnerne møtes i playoff der vinneren får EM-billett. Som en ekstra bonus rykker de fire gruppevinnerne opp til nivå A. Kort fortalt: For Norge handler det om å vinne denne gruppen.

Dette er Nations League Nivå A: 16 lag (fire grupper)

Nivå B: 16 lag* (fire grupper)

Nivå C: 16 lag (fire grupper)

Nivå D: 7 lag (to grupper)



De fire beste nasjonene på hvert nivå rykker opp. De fire dårligste nasjonene på hvert nivå rykker ned.



De fire gruppevinnerne på nivå A, B og C spiller om tre EM-billetter.



*Russland er plassert sist på nivå B og rykker ned til nivå C.

Dersom en gruppevinner allerede er EM-klar gjennom den vanlige kvaliken, tilfaller playoff-plassen den best rankede nasjonen på samme nivå som ikke går til EM via vanlig kvalik. Rankingen tar utgangspunkt i antall poeng man får i Nations League-gruppespillet. Derfor handler det om å plukke mest mulig poeng for å være i posisjon til å komme til playoff.

Viktig for seeding

Trekningen til den vanlige EM-kvaliken finner sted i Frankfurt 9. oktober.

De 10 beste nasjonene fra nivå A (bortsett fra Tyskland) blir førsteseedet. De seks dårligste A-nasjonene pluss de fire gruppevinnerne fra nivå B (og beste toer) blir andreseedet.

Det kan bli svært viktig med tanke på veien til EM i Tyskland. Om Norge vinner Nations League-gruppen eller blir beste toer, slipper Ståle Solbakkens menn å møte to antatt bedre nasjoner.

LEGGER PRESS PÅ SOLBAKKEN: Jesper Mathisen mener Norge bør komme til EM. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Men først er det altså Nations League. Eller «glorifiserte treningskamper» som Kevin De Bruyne omtaler det som.

– Han uttalte seg ærlig, og det kan jeg forstå etter en lang og tøff sesong for de beste spillerne. For lag som Belgia og Frankrike har ikke disse kampene noe å si. Da er det bare glorifiserte treningskamper. Men for Norge er det viktig matching for å utvikle laget og en ekstrasjanse om man skulle mislykkes i den vanlige kvaliken, sier Jesper Mathisen.

TV 2-eksperten peker også på rankingen som en svært viktig grunn til at Norge må prestere i Nations League.

– EM-trekningen vil være kjempeviktig. Å havne så høyt som mulig på rankingen før trekningen er et aspekt som gjør disse kampene veldig viktige. For Belgia og Frankrike er dette en ekstra belastning før ferien. Jeg skjønner De Bruyne, men det han sier gjelder ikke for Norge, sier Mathisen.

– Halve Europa skal være med

24 nasjoner skal altså til EM. TV 2-eksperten er tydelig på at noe annet vil være en enorm nedtur.

– Dette er tidenes mulighet til å komme til et mesterskap. Solbakken har begynt å få sving på det norske laget. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er gode nok til å skape de sjansene og sette de scoringene som må til. Halve Europa skal være med. I VM var det 13 europeiske nasjoner. Nå er det 24. Det sier seg selv at det er enklere, sier Mathisen.

– Hva hvis Norge ikke klarer å komme til EM?

– Da vil jeg kalle det en stor, stor skuffelse. Nå bør Norge komme seg til EM. Det har Ståle Solbakken vært ganske klar på. Hvis Norge ikke kommer til EM nå, kommer de aldri til EM, avslutter Mathisen.