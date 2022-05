Ville angripe universitetet i Kongsberg

Samme dag som Bråthen gikk til angrep i Kongsberg gjorde han et søk på «høstferie» på datamaskinen sin.

I retten får han spørsmål om hvorfor.

– Fordi jeg lurte på om jeg skulle dra opp til høyskolen og utføre angrepet der, sier han.

Høgskolen i Buskerud ble en del av universitetet i Sørøst-Norge i 2016. I dag er det om lag 4200 studenter ved studiestedet.

Bråthen forteller at han ikke fikk noe svar på om det faktisk var høstferie på universitetet. Han bestemte seg likevel for å gå til angrep på Coop Extra-butikken i Kongsberg sentrum isteden.

– Beskyttet meg mot naboene

Etter at Bråthen innledningsvis i rettssaken ikke ønsket å forklare seg noe særlig, er han nå villig til å svare på spørsmål fra både aktoratet, de sakkyndige og bistandsadvokatene.

Et av spørsmålene fra aktoratet handler om hvorfor Bråthen hadde så mange våpen i leiligheten sin.

– Det var for å beskytte meg mot naboene. Hver gang jeg gikk på butikken så følte jeg at de sto og venta på hjørnet, svarer Bråthen.

FORSEGLET: Døren til Bråthens bolig er fortsatt forseglet. Hjemme hos ham fant politiet en rekke våpen som nå er beslaglagt. Foto: Lars Nyland / TV 2

Tirsdag gjentar Bråthen budskapet om at han måtte ut og drepe så mange mennesker som mulig for å bli gjenfødt til et bedre liv.

Bråthen er i retten opptatt av at han har hatt en vanskelig oppvekst, og sier at han synes det har vært tøft å være helt alene de siste 15 årene.

– Jeg hadde noen venner på ungdomsskolen, men jeg ble aldri lært opp til noe. Det er jo så mye hemmeligheter nå til dags, sier Bråthen og fortsetter:

– De sa aldri «Espen, du burde lese noen bøker». De ville holde det hemmelig.

Truet bekjent med samurai-sverd

En av de sakkyndige psykiaterne som har undersøkt Bråthen spør om han kan si noe om eventuelle tidligere voldshendelser.

Bråthen svarer først at han aldri før har vært voldelig eller truet noen, men innrømmer at det har vært noen episoder når psykiateren minner han på konkrete hendelser:

– Hva med tidligere ansatte på Kiwi og G-sport? spør psykiateren.

– De sa litt sånne ting til meg, de som jobba på Kiwi og G-sport. Så jeg gikk ned dit et halvt år senere og sa fra, sier Bråthen.

– Hva skjedde da?

– Da ble jeg kjørt til Blakstad.

– Hva tenker du om det i dag da?

– Jeg tenker det var greit. Jeg ser at det var veldig dumt.

KNIVER: I tillegg til pil og buen hadde Bråthen med seg disse fire knivene da han gikk til angrep. Foto: Politiet

Det blir også trukket frem en hendelse for mange år siden, der Bråthen skal ha truet en tidligere bekjent med et samurai-sverd.

– Jeg visste ikke noe bedre. Jeg var ikke lært opp til noe og leste ingen bøker. Jeg drakk alkohol og surra på, sier Bråthen når han blir bedt om å reflektere rundt det som skjedde.

Han sier at han tror det kan stemme at han har paranoid schizofreni. Han mener medisinene han får hjelper, men håper at han ikke vil trenge disse om to år.

Misfornøyd med maten på Dikemark

Psykiateren som har hatt flere samtaler med Bråthen tidligere, innledet sin utspørring av Bråthen med å si at han ser bedre ut nå enn sist gang de to møttes.

Bråthen sier at han spiser godt, før det kommer frem at han egentlig er svært misfornøyd med maten han får på Dikemark, der han er innlagt.

Psykiateren spør deretter om hvorfor han ikke har ønsket å måle blodtrykket sitt.

– Det er så lite næring i den maten, Skjelettet blir så tynt. Hvis jeg skal ta blodtrykk da så kommer skjelettet til å knuse, sier Bråthen.

DIKEMARK: Espen Andersen Bråthen (38) har bodd på sikkerhetsavdelingen på Dikemark i Asker siden han ble pågrepet. Foto: Lise Åserud / NTB

Av samme årsak forteller Bråthen at han ikke ønsker å delta på noen former for aktiviteter på den psykiatriske sikkerhetsavdelingen.

– Jeg spiser så dårlig mat og blir liksom så skjør. Jeg vil ikke komme i kontakt med noen andre.

– Hva slags mat får du tilbud om da? spør psykiateren.

– Nei, vi får brød og middag da, svarer Bråthen.

– Ville du valgt fengsel eller tvungent psykisk helsevern hvis du kunne velge? vil aktor vite.

– Tvungent psykisk helsevern, svarer Bråthen.

– Tenker du at du har behov for det?

– Ja.