Koss-stiftelse har brukt norske bistandspenger på luksushotell og alkohol

Right To Play er en non-profit organisasjon, hvilket betyr at alle kostnader blir dekket av både innsamlede og statlige midler. Alle våre regnskap, rapporter og offentlig dokumentasjon er tilgjengelig for alle.

Med programvirksomhet i 15 land vil det være noe reisevirksomhet knyttet til vårt arbeid. Partnere som er med på feltreise betaler selv for sine kostnader forbundet med reisen, enten direkte eller at de blir etter fakturert. Ansatte som deltar på reiser betaler selv for kostnader som organisasjonen ikke dekker, som for eksempel alkohol og andre personlige utlegg, noe som enten blir betalt på stedet eller tilbakebetalt i etterkant. Dette er noe TV2 Sporten tidligere har fått innsyn i da de gikk gjennom våre reisebilag. Kostnaden forbundet med feltreiser vil avhenge av landet som er besøkt, da det kan være store forskjeller, spesielt knyttet til nødvendige sikkerhetstiltak i de ulike områdene. Utover dette har vi ingen kommentarer til spørsmålene.

TV2s påstander om at Right To Play (RTP) ikke ferdigstilte idrettsbanen på Fulwe barneskole i Morogoro i 2014 medfører ikke riktighet. I henhold til samtaler med våre ansatte og frivillige på dette tidspunktet ble banen ferdigstilt, inkludert oppsett av basketballkurver og stenger til volleyballnett. Det ble også gjennomført en idrettsturnering på banen rett i etterkant av ferdigstillelsen. Opp gjennom årene har RTP hatt ulike praksiser for ansvarsfordeling og gjennomføring av rehabiliteringsarbeid. I 2013 var praksis å overføre midler for arbeidet til den enkelte skole, som så var ansvarlig for gjennomføringen av arbeidet. I dette tilfellet var det skolelederen og rektoren ved skolen som var ansvarlig for å engasjere entreprenører til å gjennomføre arbeidet, og det er i denne prosessen det har oppstått konflikt mellom skolelederen og rektoren på Fulwe barneskole. I tillegg hadde utdanningsmyndighetene i Tanzania ansvaret for å sjekke bygningskvalitet og kvalitetssikre nye strukturer. Distriktsingeniøren for utdanningsmyndighetene i området i denne perioden, skal ha forlangt betaling av Fulwe barnskole for å kvalitetssikre den nye banen, noe Fulwe barneskole ikke ville etterkomme. Distriktsingeniøren forlangte derfor at basketballkurver og stenger til volleyballnett ble fjernet, noe det også ble. Banen ble brukt i mindre grad etter dette og vedlikehold ble kraftig redusert.

RTP har erfart at direkteoverføringer av midler til den enkelte skole er forbudet med en viss risiko, både i form av økt konfliktnivå internt på skolen og/eller i lokalsamfunnet, men også i form av kvaliteten på det arbeidet som er blitt gjort derfor har RTP i dag en annen praksis for ansvarsfordeling og gjennomføring av rehabiliteringsarbeid. I dag er det RTP selv som både betaler og velger entreprenører til å gjennomføre arbeidet i samarbeid med skoler og lokalsamfunn, og ingen midler overførers til den enkelte skole samt at kvalitetssikring skjer i samarbeid med utdanningsmyndighetene.



TV2 viser til flere reiser hvor det ble drukket alkohol, og som tidligere presisert, betaler partnere på feltreise selv for sine kostnader forbundet med reisen. Dette gjøres enten direkte, eller gjennom etterfakturering. Ansatte betaler selv for kostnader som organisasjonen ikke dekker, som for eksempel alkohol og andre personlige utlegg, noe som enten blir betalt på stedet eller tilbakebetalt i etterkant. Om vedlagte kvitteringer i en reiseregning inneholder kjøp av alkohol, tilknyttet måltider eller andre sammenkomster, blir dette trukket fra beløpet som tilbakebetales, iht. med Right To Plays retningslinjer.



I likhet med alle ideelle organisasjoner tilstreber Right To Play at mest mulig av våre midler går til organisasjonens formål. De siste 20 årene har formålsprosenten til Right To Play ligget på over 90 prosent, hvorav de siste fem årene på 92,8 prosent. Administrasjonskostnader de siste fem årene er 1,9 prosent. Alt dette er offentlig informasjon. Organisasjonen har et moderat lønnsnivå i henhold til hva som er bransjestandard, noe som har blitt bekreftet gjennom eksterne evalueringer.

Som en organisasjon med fokus på innsamling, er det riktig at det blir gjennomført mange ulike typer arrangementer, sammenkomster og kampanjer hvor formålet er å generere inntekter til våre 15 programland. I løpet av et år vil antallet, størrelsen og bidragene variere, og bli ført opp som inntekter i organisasjonens regnskap. Vi er stolte over at mange av våre partnere og ambassadører bruker fritiden sin til å engasjere seg i vår programdrift, og at de har bidratt til støtte oss gjennom ulike arrangementer og tilstelninger.

Da Right To Play har programmer i 15 land, samt informasjons- og innsamlings kontorer i syv ulike land, er det tidvis en del reisevirksomhet. Right To Play gjennomfører to typer reiser til felt; reiser knyttet spesifikk oppfølging av prosjekter som mottar statlig støtte, samt reiser med samarbeidspartnere. Reisene som gjennomføres for oppfølging av prosjektene med statlig støtte er dekket gjennom godkjente program budsjetter. Når det gjelder reiser med samarbeidspartnere så forholder man seg til organisasjonens reise-policy som blant annet innebærer at samarbeidspartnere dekker sine egne kostnader.

Forøvrig forholder Right To Play seg til bransjestandarden innen regnskap og rapportering, og har reviderte og godkjente regnskap siden oppstart. Right To Play Norge er underlagt Innsamlingskontrollens revisjon og regnskapskrav. Ytterlige spørsmål knyttet til våre regnskapstall kan derfor stilles til Innsamlingskontrollen. Utover dette har vi ingen ytterlige kommentarer til spørsmålene.

Laila Andresen, tidligere daglig leder i Right To Play Norge og nå pensjonist, har videresendt spørsmålene dere har sendt til henne. Spørsmålene blir besvart her, i samråd med Laila Andresen:

Right To Play har programmer i 15 land, i tillegg til syv andre land der RTP har informasjons- og innsamlingskontoer. Som daglig leder for Right To Play i perioden 2000 – 2015 medførte det naturligvis noe reisevirksomhet for Laila i forbindelse med oppfølgning av prosjekter, samt reiser med samarbeidspartnere. Det er viktig å understreke at Right To Play Norge ikke har egen prosjektvirksomhet, men at alle prosjekter blir utført av Right To Play International.

Det stemmer at Laila mellomlandet i Paris i forbindelse med en jobbreise for RTP i 2009. Reisen ble gjennomført for 12 år siden og RTP sitter ikke på alle underbilagene, noe som heller ikke kan forventes da bilagene er foreldet. Laila har aldri besøkt Paris sammen med sin kollega, verken i eller utenfor RTP-sammenheng, som antydet i TV2s spørsmål.