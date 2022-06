Vi nordmenn er verdensmestere i takboks. Mange kjører rundt med den på taket hele året.

Mange transporterer også sykler på taket – eller de har med seg sup eller kajakk. Ikke rent sjelden er takstativet også redningen når man har vært på byggevarehuset eller på møbelbutikken. Da snakker vi gjerne gjenstander som det ikke er plass til i bilen – men som kan tas med på taket.

Hvis det ikke veier for mye og lasten er forsvarlig festet, er det ingen ting i veien med å gjøre det slik. Men det er ikke alltid det er like problemfritt:

– Det er mange som går i «høydefellen», sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Sitter i egne tanker

De har gjort beregninger for hele forsikringsbransjen som viser at nærmere 800 bileiere hvert år skader last eller bil ved å glemme at de frakter ting på taket. Når det skjer, kan skaden fort havne på mellom 10.000 og 50.000 kroner. Beregninger viser at det årlig ryker med rundt 30 millioner kroner i slike saker.

Høy last og lav åpning, det er ingen god kombinasjon... Foto: Gjensidige

– Flest skader skjer ved at bil og takboks er for høy når det kjøres inn i en garasje eller parkeringsanlegg. Det samme gjelder om en har kano eller sykkel på taket, advarer Voll.

Ofte sitter man i egne tanker og våkner ikke opp før det smeller og bilen står bom fast – i noe.

En «kanon» på taket

Noen går også i «lengdefellen», ved at de frakter lange gjenstander på taket eller i ekstreme tilfeller frakter ting som stikker ut og opp av et av sidevinduene. Da er det lett for at man treffer søyler eller andre hindringer når man svinger, skal parkere tett inntil noe eller smeller borti noe på veien.

– Som med mye annet er det bilen folk er bekymret for når de skal ut å kjøre med litt høy last, sier Voll.

Få tenker over at de i enkelte tilfeller kjører rundt med en «kanon» på taket, om de av en eller annen grunn må bråstoppe. Det er bare å tenke seg at en kano, ski eller andre gjenstander løsner og flyr i alle retninger.

Sykkelen er ikke noe pent syn etter møtet med taket. Foto: Gjensidige.

Høye SUV-er

Han ber også de med elbil om å sjekke vognkortet for maksimal nyttelast. Mange elbiler har nesten ikke mulighet for å frakte bagasje dersom bilen har fire eller fem passasjerer. Det er også en god del biler som ikke er godkjent med taklast i det hele tatt.

SUV har blitt den nye folkebilen og at slike biler ofte er høyere enn det en del er vant med fra tidligere.

– I tillegg er det mange parkeringsanlegg, spesielt i store byer som har strenge høydebegrensinger. Dette er det lett å glemme i en travel hverdag, når kampen om parkeringsplasser er stor og tiden knapp, avslutter Voll.

Presset sykkelen ned i taket En kunde skulle parkere bilen i garasjen, men hadde glemt at barnesykkelen sto festet på taket. På vei inn i garasjen knelte sykkelen inn i åpningen og ned i biltaket. Skadene på bil og sykkelstativ ble på 50.000 kr. I tillegg kom skadene på selve sykkelen. Bil med sykkel på taket fikk store skader ved parkering i garasjeanlegg. Sykkelen ble presset ned i panoramataket som måtte skiftes + store karosseriskader. Bare skadene på bilen var på over 100.000 kroner. Typiske «høydeskader» meldt inn til forsikringsselskapene Takbokser og «åpne» takbokser

Sykler

Glemmer å lukke bagasjeluken

Kajakker og kanoer

Møbler

Gjenstander pakket i presenning, f. eks på ferie

Materialer/lange gjenstander

Ski og vinterutstyr

