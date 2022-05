Raser mot franske myndigheter: – Et bisart forsøkt på å sverte Jürgen Klopp

Franske myndigheter gir Jürgen Klopp deler av skylden for kaoset før Champions League-finalen. Det får Liverpool og britiske aviser til å tenne på alle plugger.

Champions League-finalen ble utsatt med 37 minutter på grunn av bråk og trøbbel med billettene utenfor Stade de France.

Den franske sportsministeren Amelie Oudea-Castera beklaget mandag hendelsen, men la samtidig vekt på at engelske supportere må ta sin del av skylden.

På en pressekonferanse la samtidig den franske innenriksministeren Gerald Darmanin deler av skylden for bråket på Liverpools populære manager Jürgen Klopp.

– Og får jeg lov til å minne om at Liverpools manager oppfordret fansen til å komme til Frankrike selv om de ikke hadde billett, sa han.

Den franske ministeren skal ifølge franske aviser ha minnet om Champions League-finalen i 2007, da den daværende Liverpool-direktøren Rick Parry skal ha kommet med en lignende uttalelse og bedt fansen reise, selv uten kampbilletter. Den gang konkluderte UEFA med at Liverpool-fansen måtte ta sin del av skylden for urolighetene ettersom mange hadde reist uten billetter til finalen.

– Et bisart forsøkt på å sverte Jürgen Klopp

Uttalelsene fra de franske ministerne har imidlertid fått både Liverpool og engelske aviser til å rase.

Faksmilie: The Mirror Foto: The Mirror

Daily Mirror, og tabloidene Daily Express og Daily Star, går alle «all-in» på England-mot-Frankrike etter kaoset før Champions League-finalen.

«Sacre bleu!» er tilbake i overskriftene, og avisene hevder at franske myndigheter kommer med et bisart forsøkt på å sverte Liverpools suksessmanager Jürgen Klopp.

Liverpool er også rasende. Styreformann Tom Werner i Liverpool har sendt et brev til ministeren der han krever en unnskyldning. Han krever at den franske regjeringen umiddelbart ber om unnskyldning for å ha lagt skylden på Liverpool og klubbens supportere.

– Dypt skuffet

Statsminister Boris Johnsen har gitt Liverpool-fansen sin fulle støtte.

– Vi er dypt skuffet over hvordan Liverpool-fansen ble behandlet, uttalte han tidligere denne uken.

Omkring 2700 supportere med billett fikk aldri sett kampen i Frankrike. Real Madrid vant 1-0 over Liverpool i finalen lørdag.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har bestilt en uavhengig gransking av hendelsen.

Halvparten av de arresterte etter kaoskvelden var briter. Mandag ettermiddag kom også beskjeden fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA) at de vil kompensere dem med lovlige billetter som ikke kom seg inn på stadion.

(TV 2/©NTB)