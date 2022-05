Flere bankansatte arrestert for grov korrupsjon

Tirsdag morgen, like over klokken 8, gikk sivikledd politi inn i Nordeas hovedkontor på Majorstuen i Oslo, ifølge VG.

Til avisen sier politiadvokat Kristin Rusdal at totalt fem personer er pågrepet. Blant dem er to personer ansatt i Nordea, og aksjonen har rettet seg mot mer enn ti adresser i Oslo-området.

Kommunikasjonsdirektør i Nordea, Christian Steffensen, bekrefter overfor TV 2 at to ansatte i banken er arrestert.

To ansatte suspendert

– Vi kan bekrefte at det har blitt foretatt arrestasjon av to ansatte i banken. Dette skjer på bakgrunn av forhold som er avdekket internt, og som har gjort at vi tidligere i år gikk til politianmeldelse av funnene, sier Steffensen til TV 2.

Han forklarer at forholdene som er avdekket kan tyde på regelbrudd og knytter seg til utlån av penger.

– Vi ser på dette med største alvor, og vi har fortløpende dialog med politiet om saken. Nordea har nulltoleranse for regelbrudd og tar alle nødvendige skritt overfor de to ansatte. I første omgang er de to ansatte suspendert, sier kommunikasjonsdirektøren.

Diskuterte lån mot betaling

Politiet har samme morgen har slått til mot flere privatadresser, i det som skal være en større koordinert aksjon som omfatter over 50 politiansatte.

De pågrepne er siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til grov korrupsjon.

I et skjult opptak snakker en låneagent om at han kan skaffe hvem som helst lån i banken, mot en kontantbetaling på flere hundre tusen kroner.

– Mistankegrunnlaget er at de har tilknytning til lånesøknader som er basert på forfalsket dokumentasjon til Nordea, sier Rusdal til VG.