Messi svarer Lewandowski: – Jeg er ikke interessert

I et intervju med den argentinske TV-stasjonen TYC Sports blir Lionel Messi spurt om Robert Lewandowskis Gullballen-kommentarer.

Da Messi vant Gullballen for 2021 foreslo han at polakken burde blitt tildelt prisen for 2020. Det var aldri noen prisutdeling det året på grunn av koronapandemien.

Det likte tilsynelatende ikke Bayern-stjernen.

– Jeg skulle ønske uttalelsen hans var ærlig, ikke bare tomme ord, sa spissen den gang.

Svarte Lewandowski

Nå har Messi kommentert den lille disputten.

– Jeg er ærlig talt ikke enig med det han sa. Men jeg har heller ikke tenkt så mye på det. Det er over, det er fortid, han kan si hva han vil, jeg er ikke interessert, sier han til TYC.

– Men det jeg sa den gangen, kom fra hjertet. Han fortjente å vinne Gullballen tidligere, for jeg mener han var den beste det året, men han var ikke den beste det året jeg vant. Men han kan tolke det slik han vil.

Den tidligere Barcelona-stjernen mener også at det ikke er tvil om at Karim Benzema fortjener å vinne Gullballen i år.

Slet med korona

I intervjuet forteller argentineren også at det ble ille etter at han pådro seg viruset i begynnelsen av januar.

– Sykdommen min etterlot meg med ettervirkninger i lungene, sa Messi til TV-stasjonen gjengitt av CNN.

– Det varte i halvannen måned hvor jeg ikke kunne løpe fordi lungene mine var påvirket.

Paris Saint-Germain-spilleren mistet tre kamper med viruset.

– Jeg kom tilbake før jeg burde. Det ble kun verre av det, men jeg ville bare i gang igjen, sa argentineren.

Messi spilte 26 ligakamper for PSG sist sesong. Det resulterte i 6 mål og 14 målgivende pasninger.

(TV 2/©NTB)