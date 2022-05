Vil innføre båndtvang for katter

Katter dreper sju millioner fugler hvert år, ifølge Norsk Ornitologisk Forening.

– Noen av disse fuglene er rødlistet, viser sterk tilbakegang og er nesten utrydningstruet. Det er eksempler på at nesten utrydningstruede fugler i Norge er drept av katt, sier biolog Per Espen Fjeld til TV 2.

Det er dette problemet Fjeld vil ha bukt med. Og han mener at katteeiere kan hjelpe til.

– Først og fremst vil jeg si at jeg ikke er noen kattehater, sier Fjeld.

– Vanskelig å akseptere



Han forteller at han selv har hatt katter og poengterer at han liker alle dyr.

– Men så er det et faktum at katter drepe veldig mange fugler og andre dyr i norsk natur, og katten er ikke en del av naturen. Den kom hit på 800-tallet sammen med vikingene. Den lever en veldig beskyttet tilværelse og er ikke underlagt de samme lovene etter naturen som andre dyr.

Aina Stormo, som er leder i Norsk huskattforening, mener at forslaget om båndtvang for katter er helt urealistisk.

– Katteeiere er vant til at katten skal gå ute og være et fritt dyr, og det å da skulle begrense katten på en sånn måte, er ganske vanskelig å akseptere. Jeg tror man må være litt mer ydmyk, sier Stormo til TV 2.

Fjeld er enig i at båndtvang ikke er realistisk, og understreker at han ville kaste uten brannfakkel for å starte en diskusjon.

– Katter drepe enorme mengder fredet vilt i Norge. Spørsmålet er da: Skal vi akseptere det? Hvis vi ikke aksepterer det på det nivået der, hvordan kan vi redusere det problemet? Hva kan vi gjøre med det? Hvilket ansvar ligger da på katteeier? spør Fjeld.

Foreslår flere grep

– Hvis målet ikke er båndtvang, hva ønsker du da?

– Jeg ønsker absolutt en konkret endring. Den henvender seg i første rekke til katteeiere, for det er veldig mye de kan gjøre. Selvfølgelig går det an å ha katt i bånd. Jeg kjenner eksempler på folk som har katter i mer lukkede områder, inngjerdede tomter og områder. Katten trives helt fint med det.

Fjeld foreslår å sette bjelle på katten, begrense hvor mye den er ute i hekketiden, samt å sørge for at katten alltid er mett når den går ut.

– Det er særlig tidlig på morgenen og i skumringen, på nattetid, at katten jakter mye. Man kan sørge for at katter alltid er mette når de går ut, så jaktlysten og behovet for å søke opp mat ikke er så stor, mener Fjeld.

Stormo mener at det største problemet er hjemløse katter, og foreslår i stedet å lovfeste ID-merking av katter.

– De forslagene han kommer med, er ikke helt borte, men når han gjør det på en sånn måte får man mer motstand enn gehør, og det blir litt feil. Da får man ikke katteeierne med seg, sier Stormo.