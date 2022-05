Nye regler for elbillading

Fra nå av må du ha egen ladestasjon når du skal lade bilen hjemme.

– Dette gjør elbilladingen sikrere, og det er viktig og bra, sier Jan Tore Gjøby, ladeekspert i NAF.

Det er i en ny versjon av NEK 400, innstallasjonsbransjens bibel, at kravene strammes inn.

Den store endringen er at vanlige stikkontakter og industrikontakter er fjernet som alternativer for å lade bilen hjemme. For å lade hjemme på lovlig vis må du derfor nå montere en ladestasjon.

SIKKERHET: De nye reglene skal minske brannfaren ved hjemmelading. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Dette handler om sikkerhet, sier Gjøby som har vært med på å utarbeide den nye installasjonsnormen.

– En riktig installert ladestasjon er en mye sikrere ladeløsning enn en stikkontakt. Den tåler mer strøm og ladestasjoner har mange ekstra sikkerhetsfunksjoner som gjør ladingen tryggere. Alle nødvendige sikkerhetsfunksjoner er innebygd i systemet, fortsetter han.

Kravet om egen ladestasjon hjhemme fjerner faren for varmegang og brann, som er særlig viktig ettersom mange lader elbilen om natta når familien sover.

– Derfor må vi redusere mulighetene for feil og mulig brann til et minimum. Lading på ladestasjoner vil øke sikkerheten betraktelig sammenlignet med den tradisjonelle stikkontakten, sier NAFs ladeekspert.