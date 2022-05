Kollisjon mellom tog og traktor - traktorfører omkom

Nødetatene har rykket ut til et sammenstøt mellom et tog og en traktor.

SISTE: Føreren av traktoren omkom i ulykken. Pårørende er varslet.

Tirsdag morgen, like før klokken 7, har nødetatene rykket ut til Midtre Gauldal, sør for Trondheim. Et tog og en traktor har kollidert.

– Det er en alvorlig ulykke, opplyser operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Kirsten Bergstrøm, til TV 2.

Ukjent skadeomfang

Traktoren har havnet i elva som følge av sammenstøtet.

– Det er et sammenstøt mellom et passasjertog og en traktor. Vi har ikke kommet frem ennå. Vi har sendt nødetatene, brannvesenet med dykkere og luftambulanse, sier Bergstrøm.

Det er så langt ikke kjent om flere enn traktorføreren har kommet til skade i ulykken.

STENGT: Dovrebanen holder stengt mellom Støren og Hovin som følge av ulykken. Foto: Per Jostein Wolden/ Gauldalsposten / NTB

Stengt på stedet

Strekningen mellom Støren og Hovin på Dovrebanen stengt, forteller Thea Rønneberg, pressekontakt i Bane Nor.

Det er fremdeles uvisst hvor lenge strekningen vil holde stengt.

– Det er litt for tidlig å si. Vi må først få vite omfanget av ulykken, sier Rønneberg til TV 2.