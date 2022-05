Biden: Det er blitt så ille at alle blir mer rasjonelle

USAs president Joe Biden er i dialog med det han kaller «rasjonelle republikanere» om endringer i våpenloven. Det var en preget president som fortalte pressen om muligheten for lovendringer mandag.

– Jeg tenker at det er blitt så ille at alle blir mer rasjonelle. Det håper jeg iallfall, sa President Joe Biden da han ble spurt om han trodde han omsider kan lykkes med å få med seg republikanere på å endre våpenlovgivningen.

Det var en preget president som svarte på spørsmål fra pressen før seremonien på Arlington-kirkegården på minnedagen for landets falne mandag.

Tidligere på dagen hadde Biden vært på en minnestund med sin egen familie for å markere dagen da hans egen sønn gikk bort i 2015. Og dagen før hadde han møtt de pårørende og etterlatte etter skolemassakeren i Uvalde.

«Rasjonelle republikanere»

Etter Uvalde, der 19 barn og to lærere ble drept, kan ikke presidenten svare på om han tror republikanere eller folket har skiftet mening om våpenlovgivningen. Han har ikke spurt dem enda, sier han. Men han tror de vil være villige til «a long, hard look», som han sier. Han tror altså at republikanerne og de som støtter friheten til å bære våpen blir med ham i tenkeboksen.

I Kongressen møttes en liten gruppe senatorer fra begge partier i helgen for å se om de kunne komme fram til et beskjedent kompromiss om våpenregulering etter et tiår med mislykte forsøk.

Et mulig tiltak er å innføre lover som forbyr personer med psykiske problemer å kjøpe våpen.

Dersom Biden tar inn mer omstridte forslag, som bakgrunnssjekk av alle som skal kjøpe våpen eller forbud mot salg av tyngre våpen, risikerer han at forslaget hans om å innskrenke våpenlovene ender som alle de tidligere forslagene fra demokratene. Samtidig presser demokratene på, og ifølge presidenten er det mulig å få til noe nå: Biden peker på de han kaller «rasjonelle republikanere». Det er disse han søker flertall med. Biden klar på at han vil forsøke å få til det han kan.

Engasjementet hans er politisk, men det er også personlig.

Talte om å miste et barn

I sin tale til etterlatte og pårørende etter skolemassakeren talte han om hvordan en forelder opplever å miste et barn.

– Det er som å få en bit av sjelen revet bort. Det er en hulhet i brystet, og du føler deg som om du blir dratt inn i det og aldri kan komme deg ut. Det er kvelende. Og ingenting blir som før igjen, sa Biden i en emosjonell tale gjengitt i Business Insider.

Før hans 46 år gamle sønn døde i 2015 mistet Biden sin første kone og deres felles datter i en bilulykke i 1972. Det er disse erfaringene med tap og sorg han delte med de etterlatte i Uvalde. Mandag før han møtte pressen på Memorial day hadde han en minnestund med familien for sin sønn.

– Retten til å bære våpen var aldri altomfattende

Memorial day er en viktig og samlende dag, og presidenten trakk frem temaer som hører til denne dagen. Men det var tydelig at han hadde mest å si da han fikk spørsmål om våpenlovene.

Han fortalte en personlig anekdote om hvordan en lege på et sykehus hadde fortalt ham at liv ikke står til å redde når det skytes med tyngre kalibre, som under skoleskytingen. Å forby tyngre kalibere er vært nedstemt av republikanere før, men på spørsmål fra journalistene om det var noe som kunne tenkes å være mulig etter hendelsene den siste tiden, var det en slik lov han snakket om.

Han påpekte også at han forholder seg til grunnloven. Det andre grunnlovstillegget - retten til å bære våpen - har aldri vært absolutt, sa han. –Man har aldri kunnet gå ut og kjøpe en kanon, ikke engang da grunnloven ble vedtatt.

To republikanske senatorer som har signalisert at de vil se på våpenlovene er McConnel og Cornyn.

– Jeg tror de har forstått at de ... at vi ... ikke kan fortsette på denne måten. Vi kan ikke gjøre dette, sa Biden, før han unnskyldte seg og gikk til minneseremonien.