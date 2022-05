Russland forbereder stort angrep på Slavjansk

Russiske styrker forbereder seg på et omfattende angrep ved Slavjansk, hovedbasen til de ukrainske styrkene i Donbas, ifølge Ukrainas generalstab.

Russiske soldater er i ferd med å flytte nye enheter for å forberede angrep på Slavjansk både fra russisk-kontrollerte Izium og Lyman i Øst-Ukraina, ifølge generalstabens daglige situasjonsrapport mandag.

Izium ligger rundt 50 kilometer nord for Slavjansk. Russiske styrker tok kontroll over Lyman i helgen.

Russland har i ukevis konsentrert sine militære styrker i Øst-Ukraina. På tross av kraftig ukrainsk motstand, har russerne langsomt vunnet terreng.

Slavjansk og Kramatorsk ligger i Donetsk fylke. Byene utgjør de største urbane områdene i den delen av Donbas-regionen som fortsatt kontrolleres av Ukraina.

TV 2 har tidligere omtalt at de russiske styrkene vil prøve å få kontroll over et viktig veiskille øst i Ukraina.

Spådde knipetangsmanøver

– Dersom de russiske styrkene får kontroll over veiskillet sør fra Izium, så vil de stenge inne de ukrainske styrkene som nå kjemper harde kamper i Donbas-regionen, sa Arne Bård Dalhaug til TV 2 i starten av mai.

Dalhaug er pensjonert generalløytnant i Forsvaret. I tillegg til å ha jobbet flere år i Nato, har han tilbragt tre år i Luhansk-regionen på oppdrag for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).



Dalhaug trodde at Putin ville kunne satse på en knipetangsmanøver - et angrep fra flere sider - mot de viktige byene Kramatorsk og Slavjansk.

– Det er ikke store avstanden mellom de to byene dersom de russiske styrkene skulle få et gjennombrudd, sier den tidligere sjefen for Forsvarsstaben.