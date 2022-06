Om en knapp måned starter fotball-EM for kvinner i England. Nedtellingen har Norges englandsproffer merket gjennom det siste året.

– Det er fotballens hjemland, så det blir et helt rått mesterskap, slår Chelsea-profil, Guro Reiten, fast til TV 2.

Hun er én av det norske landslagets totalt syv spillere på Englands øverste klubbnivå.

Hennes lagvenninne Maren Mjelde, Manchester United-duoen Vilde Bøe Risa og Maria Thorisdottir, Julie Blakstad i Manchester City, Frida Maanum i Arsenal og Amalie Eikeland i Reading utgjør de seks andre.

Da TV 2 møter flere av englandsproffene på Bislett Stadion kun uker før fotball-EM sparkes i gang, kan de fortelle om en en enorm interesseboom for kvinnefotball på «balløya».

Mer og mer stjernetilværelse

Reiten har spilt for Chelsea siden 2019. Men det er først og fremst det siste året at hun har lagt merke til den gledelige tendensen:

GALNE ETTER FOTBALL: Engelske fotballfans er kjent for å være av den engasjerte sorten. I fjor sommer ble store deler av fotball-EM for menn spilt på «balløya». Foto: Bradley Collyer

– Når vi ser på Premier League-studio i England, så er det nesten like mye om oss som det er om herrene. Det dukker opp TV-intervjuer med damespillerne hele tiden, sier 27-åringen fra Sunndalsøra, og fortsetter:

– Alle kampene våres sendes på Sky (en stor, britisk TV-kanal, jour.anm). Det er studio, det er media, aviser og massevis av oppmerksomhet hele tiden.

Også Manchester Uniteds norske midtbanespiller, VIlde Bøe Risa, har merket at interessen øker:

– England er kanskje plassen hvor det satses mest og er størst interesse for kvinnefotballen om dagen. Man merker at det er mye ressurser tilgjengelig, og at interessen bare øker og øker.

Se engelske fotballfans’ elleville jubelscener da de tok ledelsen i EM-finalen for herrer i fjor:

– Tror atmosfæren kommer til å bli helt ekstrem

– Hvordan er interessen for kvinnefotball i England nå sammenlignet med da du kom til landet i 2019?, spør TV 2 Guro Reiten.

– Det er mye større oppmerksomhet i år enn det har vært tidligere. Det er bra med trøkk fordi de har et mesterskap som de ønsker skal bli en suksess.

Også den norske Manchester United-spilleren, Maria Thorisdottir, har merket en enorm forskjell som gir henne høye forventninger til sommerens mesterskap:

– Jeg tror atmosfæren kommer til å bli helt ekstrem i år, så jeg gleder meg veldig.

Og med en «ekstrem atmosfære», tror Chelseas ferske liga- og cupmester, Maren Mjelde, at det norske landslaget kan få støtte fra uventet hold:

– Jeg kjenner mange av de engelske spillerne, og vi har jo litt fans i England selv om vi er norske. Vi får håpe at Chelsea-fansen støtter oppom oss.

FINALEARENAEN: Wembley Stadium i London har plass til 90 000 tilskuere, og her skal finalen i fotball-EM spilles 31. juli. Foto: Zac Goodwin

– Tror du at de vil gjøre det?

– Kanskje ikke når vi møter England, men i resten av kampene gjør de forhåpentligvis det.

Norge er havnet i gruppe A sammen med vertsnasjonen, Østerrike og Nord-Irland. Det er de sistnevnte som Norge EM-åpner mot torsdag 7. juli.