Branns våpen: – Ingen andre kan gjøre det

Se Branns sju mål mot Mjøndalen øverst!

Mandag ble Branns Mjøndalen-forbannelse for alvor brutt da de røde vant hele 7-0 i toppkampen i Obos-ligaen. Nå tar Brann ferie på tabelltopp.

– Brann er veldig gode. De har gode enkeltspillere, et kollektiv som er sterkt, og de kommer til å vinne denne divisjonen lett, oppsummerte Mjøndalen-treneren Vegard Hansen til TV 2 etter kampen.

I storseieren mot opprykksrivalen kom flesteparten av målene fra spillere med lite spilletid for Brann denne sesongen. Kasper Skaanes fikk en sjelden start og scoret, Bård Finne kom inn fra benken og scoret hat trick, mens unggutten Ole Didrik Blomberg lobbet inn 7-0 på overtid.

– Vi beviser nok en gang at vi har den soleklart beste troppen i Obos-ligaen. Vi kan rett og slett bytte oss bedre, og det er ingen andre lag i serien som kan gjøre det, sier Brann-back David Wolfe til TV 2.

Branns kaptein, Sivert Heltne Nilsen, mener de røde har en stor styrke i bredden i troppen. Han roser også lagmoralen hos dem som ikke har fått masse spilletid.

– Vi har alle ansvar for at Brann skal gjøre det bra. Vi har en gjeng som virkelig vil det beste for laget, for byen og som virkelig har en tilknytning til hele prosjektet. Da er det noe større enn dem selv. Det kan ha en del å si. Det er utrolig kjekt for Bård, og de andre som kommer inn, at de gjør en god kamp, sier Heltne Nilsen.

Fikk Kong Olav-vibber av Brann-kapteinen

Hat trick-helten: – Må virkelig kjempe

Finne, som ble byttet inn med tjue minutter igjen, noterte seg for tre mål foran Store Stå. Angriperen synes ikke alltid det er lett å være på benken, og skulle gjerne spilt mer.

– Det er det vi har følt litt på. Noen kamper har vi byttet seint, og noen har vært litt frustrert og sånt, men vi vet at vi er en stor tropp og at vi har veldig mange som kan gjøre jobben, sier bergenseren.

TRE MÅL: Bård Finne scoret hat trick og ble kåret til banens beste blant hjemmefansen på Brann Stadion. Foto: Bjørnar Morønning

– Samtidig, så har vi satt en ellever som har gjort det veldig bra. Du må virkelig kjempe for å komme inn i laget, så håper jeg det er deilig for trenerne å ha mange gode spillere å velge mellom, legger Finne til.

Skaanes, som scoret et perlemål til 2-0 mot Mjøndalen, synes det var godt å start for Brann igjen. Han hadde ikke spilt fra start i Obos-ligaen denne sesongen før mandagens toppkamp.

– Det selvfølgelig deilig! Jeg er jo fotballspiller, så jeg vil jo spille fotball. Det var fint å få de minuttene og bygge videre på det.

ETTERLENGTET START: Kasper Skaanes startet for Brann for første gang denne sesongen i Obos-ligaen. Her fra 16. mai-kampen mot Sandnes Ulf. Foto: Bjørnar Morønning

Brann-trener Eirik Horneland er sikker på at bredden i troppen vil komme godt til nytte utover i sesongen.

– Vi har en sterk tropp, og så er den veldig sammensveiset. Veldig veltrent. Mange har brukt andrelagskampene godt, og bidrar på en god måte. Vi har en tropp som er veldig mobilisert og klar for oppgaven.

Neste kamp for Brann i Obos-ligaen er 19. juni borte mot Stjørdals-Blink.