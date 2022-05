Luhansk-guvernør: – De skyter hus med tanks. De dreper alt levende

Guvernør Serhij Hajdaj sier det er små områder i Luhansk som fremdeles er under ukrainsk kontroll. Den brutale fremgangsmåten følger et mønster.

Russiske styrker har rykket inn i Sievjerodonetsk, den østligste byen som til nå har vært kontrollert av ukrainske regjeringsstyrker. Harde kamper raser i byen. Tidlig tirsdag rapporterte blant annet The Guardian om at Russiske styrker kontrollerte omtrent halve byen. Lokale myndigheter melder at angrepet er så intenst at det er umulig å anslå skader og falne mens det pågår.

– De følger tradisjonen. De ødelegger alt de kommer over. De har knust Popasna, de har nesten ødelagt Shchastya, Novotoshkivka, Rubizhne, og nå ødelegger de Sieverodonesk. Totalt! sier Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj i et lengre intervju på TV Nova.

Pro-Russiske tropper i tanks i Popsana. En av byene som skal ha blitt knust i de siste dagers offensiv. REUTERS/Alexander Ermochenko

All infrastruktur ødelagt

– All kritisk infrastruktur er ødelagt. Det er ikke noe vannforsyning, gassforsyning eller elektrisitet, sier han.

Kampene fortsetter. Guvernøren sier det fremdeles kjempes om en motorvei, men det bombes kontinuerlig, og veien har blitt uframkommelig.

Øyenvitner oppgir ifølge The Guardian at byen blir bombardert «200 ganger i timen» mens de russiske styrkene forsøker å kutte forsyningslinjene. Samtidig prøver de russiske styrkene å omringe de gjenværende ukrainske styrkene som forsøker å forsvare byen.

TILFLUKT: En familie har søkt tilflukt i Azot chemical plant. Bildet er tatt i april. Foto: MARKO DJURICA

Skyter hus med tanks

Hajdaj sier russerne følger et fast mønster.

– Først bomber de et lite område i timesvis, så setter de inn en eller to skvadroner, som får bank av våre soldater, så begynner de å skyte igjen. I Sieverdonetsk skyter de på bolighus med tanks. De dreper alt levende, sier guvernøren.

Endrer ikke taktikk tross store tap

Han hevder russerne har mistet hundrevis av soldater, men at de likevel ikke endrer taktikk.

– De bryr seg ikke. De teller ikke sine døde, sier Hajdaj.

Yana Skakova og sønnen Yehor har kommet seg unna fra Lysychansk i Luhansk til Pokrovsk som også ligger øst i Ukraina. (AP Photo/Francisco Seco) Foto: Francisco Seco

Ordfører Oleksandr Striuk sier til nyhetsbyrået AP at Sievjerodonetsk, er fullstendig ødelagt i de russiske bombardementene. Han bekrefter også at russiske styrker har tatt kontroll over noen få kvartaler på vei mot sentrum.

– Antall ofre øker for hver time, men vi er ikke i stand til å telle de døde og sårede som følge av gatekamper, sa han i et telefonintervju mandag.

Tusenvis av sivile

Mellom 12.000 og 13.000 innbyggere er ifølge ordføreren fortsatt igjen i byen, som før krigen hadde rundt 100.000 innbyggere. De skjuler seg i kjellere og tilfluktsrom for å beskytte seg mot luftangrep og granatangrep.

Myndighetene har klart å grave opp noen brønner, og fordeler mat og olje så godt de klarer.

Hajdaj hevder russiske soldater kidnapper barn, for å presse mødrene til å oppsøke posisjonene deres for å få dem tilbake. Der blir de presset for informasjon om ukrainske stillinger i byen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskriver situasjonen som «ubeskrivelig vanskelig». Han sier at all viktig infrastruktur er smadret i de russiske angrepene.

Nytt Mariupol

Situasjonen sammenlignes med den som rådet i Mariupol sør i Ukraina, havnebyen som ble lagt i grus før russiske styrker til slutt rykket inn i byen etter en flere måneder lang beleiring.

Ordfører Striuk anslår at 1500 sivile er drept siden krigen begynte 24. februar, både som følge av angrep og av mangel på medisiner og medisinsk behandling.

Den franske journalisten Frederic Leclerc-Imhoff skal være drept i Luhansk. Foto: BFM TV

En fransk journalist skal være blant dem som ble drept mandag. Ifølge guvernøren i Luhansk ble han truffet i nakken da russiske styrker skjøt mot et pansret kjøretøy som var på vei for å plukke opp ti mennesker og evakuere dem fra området.

Sievjerodonetsk er den største byen i Donbas-regionen som ukrainske styrker har greid å beholde kontroll over. Den har siden 2014 fungert som senter for fylkesadministrasjonen i Luhansk. Byen Luhansk, der administrasjonen i utgangspunktet var basert, har vært kontrollert av russiskvennlige separatister.

– Dreper russisktalende

Majoriteten av innbyggerne som er igjen der er russisktalende, men de blir også offer for den russiske offensiven.

– Nå dreper de russisktalende mennesker, men de bryr seg ikke. De trenger ikke la noen folk leve. Det er ikke rart vi kaller dem for «orker», sier Hajdaj.

Han mener russerne er hjernevasket, og at de ikke vil stanse med Ukraina hvis de ikke stanses denne gang.

– De er virkelig zombier. Ikke rart de følger etter boktaven Z. Z for zombie, sier han.