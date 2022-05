Funn av død person i Langevåg

Mandag kveld varslet politiet i Møre og Romsdal på Twitter at de har funnet en død person i sjøen ved Langevåg.

Pårørende er varslet.

– Vi har grunn til å tro at det er den savnede kvinna vi har funnet og vi har ingen mistanke om noe kriminelt har skjedd, sier Leif Arne Mork til TV 2 klokka 20.02.



Meldingen fra politiet kom etter varsel om en stor leteaksjon i samme område tidligere på dagen.

– Politiet har iverksatt leteaksjon etter savnet kvinne i Langevåg. Mannskap fra nødetatene og frivillige aktører deltar i søket, skrev politiet på Twitter klokka 12.58.

I en oppdatering varslet de at et stort søk ble gjennomført i området med mannskap fra Redningshundene, Røde Kors og dykkere fra Brannvesenet. I tillegg satte de inn droner for å bistå i søket etter kvinnen.

Det er ennå ikke bekreftet at det er den savnede kvinnen som ble funnet død, men politiet skriver at det var på grunn av søket at den døde personen ble funnet.