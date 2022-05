Svenske skistjerner dropper landslaget

Det bekreftes av Det svenske skiforbundet i en pressemelding.

– Jeg synes at det er trist at Frida og Maja ikke vil være en del av landslaget, ettersom vi ser at vår landslagsmodell virkelig har bidratt sterkt til fremgangen, sier langrennssjef Lars Öberg i pressemeldingen.

Sprintstjernen Linn Svahn, som mistet forrige sesong med skadeproblemer, har også brutt med landslaget.

– Jeg vil si at det er veldig overraskende på én side, men samtidig er det jo en ventet utvikling i internasjonal langrenn som en helhet at noen av de største profilene vil finne på å gjøre noe som Petter Northug i sin tid gjorde, og som disse jentenes forbilde, Charlotte Kalla, også tross alt har gjort, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

SKEPTISK: TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad mener at den nåværende landslagsmodellen- og avtalen er litt umoderne. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det svenske forbundet skriver at de den siste tiden har hatt samtaler om avtalen, og at de har gjort både økonomiske og kommersielle forbedringer.

– Nå finnes det ikke mer å gjøre uten at det vil påvirke helhetsplanen for laget, står det i pressemeldingen.

Skinstad mener at landslagsmodellen, og ikke minst landslagsavtalen, er under press.

– For det finnes nå så mange private aktører, sterke klubber, miljøer og personligere trenere, og det er så mye penger og ressurser utenfor landslaget, at de beste løperne har mulighet til å gjøre sånne ting, forklarer TV 2s ekspert.

Bruddet går først og fremst utover de nest beste, mener Skinstad. Han legger til grunn at landslaget på sikt blir mindre attraktivt for sponsorer uten de største profilene. I tillegg blir matchingen dårligere.

– Så her må rett og slett Det svenske skiforbundet, og sannsynligvis på sikt også det norske, se på landslagsmodellene, utøveravtaler og se på hvordan man skal gjøre kombinasjonen sportslig satsing og økonomisk tilrettelegging for å beholde de beste løperne, sier han.

Skinstad tror ikke at exiten spiller noen stor rolle sportslig for utbryterne: På ett premiss.

– Det forutsetter at de får på plass et sportslig opplegg som gjør at de får trent like bra som de ville gjort på et landslag. Maja Dahlqvist får ingen sprintmatching i Frida Karlsson. Frida Karlsson får ingen motbakkematching i Maja Dahlqvist, påpeker han.

Andre stjerner som Jonna Sundling og Ebba Andersson fortsetter på landslaget.

Saken oppdateres.