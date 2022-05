Norge fortjener mer enn usanne sleivspark fra Sp

Det har den siste tiden vært skrevet mye om havvind. Det er det mange grunner til.

En av dem, er at norsk industri står klar til å realisere havvind i stor skala allerede i morgen, men mangler nødvendige avklaringer.

Det er ikke rart når Støre-regjeringen har oppdatert og endret havvind-politikken sin intet mindre enn tre ganger – bare siden februar.

Det skyldes selvfølgelig intern uenighet innad i regjeringen om blant annet hybridkabler, noe som gjør at snart ett år ut i regjeringsperioden, vet industrien fremdeles ikke nøyaktig hva de har å forholde seg til.

Det blir derfor en merkelig kritikk fra Sps Ole André Myhrvold.

Ikke bare feilinformerer han om hva Høyre og Solberg-regjeringen fikk til på havvind, men han gir heller ikke et riktig bilde av regjeringens egen politikk.

For det første, når Myhrvold sier at to havvindmøller er hva Høyre kan svare for etter åtte år i regjering, glemmer han flere vesentlige ting.

Skryter

Den første er at Solberg-regjeringen også er ansvarlig for at Norge om kun et par måneder har verdens største flytende havvindpark.

I tillegg, så var det Solberg-regjeringen som åpnet områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for vindkraft til havs, effektuert fra 1. januar 2022.

Dette gjorde igjen utlysningen Støre-regjeringen kom med i februar, mulig.

Med andre ord: Mer eller mindre hele havvindsatsingen som Myhrvold skryter sånn av, er det Solberg-regjeringen som har muliggjort.

Alt den nye regjeringen trengte å gjøre, var å trykke på den røde knappen og si «kjør».

Og likevel, så klarer de å halvere satsingen som vi la opp til på Sørlige Nordsjø II, samtidig som de skyver den ut i tid.

Den siste oppdateringen av regjeringens havvind-politikk, var at regjeringen endelig kommer med et tydelig mål.

Det er bra. Men de sier fortsatt ingenting om hvordan de skal nå dette målet.

Og målet er fortsatt lavere og ligger lenger frem i tid enn det målet Høyre lanserte i vår egen energiplan før påske.

Akterutseilt

Vi kommer derfor til å jobbe for å øke tempoet og ambisjonsnivået nå som energimeldingen er til behandling i Stortinget, og vil invitere regjeringspartiene til å være med på det.

Landene rundt oss har fortsatt større ambisjoner enn Norge.

Hvis vi skal ta vår rettmessige andel av jobbene og verdiskapingen fra havvindsatsingen i våre nærområder, må vi holde tempoet oppe.

Hvis ikke risikerer vi å bli akterutseilt av land med langt dårligere forutsetninger enn oss – og det i vår egen bakgård.

Som sagt på en havvind-konferanse for noen uker siden: Der resten av Europa skynder seg fremover, går Norge bakover.

Sånn skal det ikke være, norsk industri fortjener så mye bedre.

