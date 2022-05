Skjebnedagen: Stiller en rekke krav

I en pressekonferanse mandag kveld kom avgjørelsen på om Ap og SV stanser eller fortsetter utbyggingen av Fornebubanen.

– Det er ingen som er imot Fornebubanen, sier byrådsleder Raymond Johansen innledningsvis på pressekonferansen.

Byrådslederen er likevel tydelig på at det store problemet er kostnadene tilknyttet bygging av Fornebubanen.

– Det er krevende for Arbeiderpartiet i Oslo, sier Johansen og legger til:

– Derfor kan vi ikke støtte bygging av Fornebubanen uten at en rekke krav innfris.

Johansen sier Oslo bærer for mye av det økonomiske ansvaret.

Se alle kravene lenger ned i saken.

Stiller seks klare krav

Byrådsledere sier Oslo står overfor en vanskelig trafikal situasjon de neste ti årene, hvor han blant annet nevner stengingen av Ring 1 på grunn av byggingen av Regjeringskvartalet.

Derfor stiller Johansen spørsmål til hvem som skal ta regningen for utbyggingen.

– Det er kun to muligheter. Ennå høyere bompriser, eller at Stortinget tar regningen for det de har vedtatt, sier Johansen på pressekonferansen.

Han mener staten må vise større forståelse og fleksibilitet for hovedstadens behov, også grunnet flere samferdselsprosjekter.

– Dette er et bra prosjekt, det er ingen som er uenig i det, men konsekvensene av prosjektet er svært store for Oslo, sier Johansen.

Derfor har Arbeiderpartiet flere forventningen og krav til Viken og Bærum, som han mener det må jobbes videre med.

Her er kravene fra Johansen:

Oslo Arbeiderparti kan støtte utbyggingen av Fornebubanen, under forutsetningen av disse kravene:

* Viken må ta en klart større eierandel av Fornebubanen. I dag står Oslo ansvarlig for 53 prosent. Det må reduseres.

* Utbyggerne må bidra mer. Gunneierbidraget må opp.

* Fordelingen av inntektene fra grunneierbidraget må komme begge fylker til gode.

* Viken må ta et klart større ansvar for framtidige kostnadsøkninger, utover den prisen som nå er kjent. Risikoen for prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør.

* Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måten som sørger for at grunneierbidraget kommer inn, og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. Bærum må altså vise at de vil regulere på en måte som bidrar mer til boligbygging.

* Økt kapasitet på Grorudbanen gjennom ombygging av Majorstua stasjon må realiseres innenfor Oslopakke 3-budskjettet.

- En viktig debatt

Den nye T-banen er planlagt å gå mellom Majorstuen og Fornebu, men nylig har flere politikere fått kalde føtter på grunn av store kostnadsoverskridelser.

– Det er en veldig viktig debatt. Fornebubanen har blitt mye dyrere. Samtidig ser det ut til at det blir færre reisende, i takt med at folk bruker mer hjemmekontor. Spørsmålet blir om dette er det riktige å bygge, og hva det betyr for helheten i klima- og kollektivsatsingen i Oslo, sa gruppeleder Andreas Halse i Oslo Ap til NTB tidligere mandag.

Mandag ble det klart at Rødt sa nei til prosjektet og stiller seg dermed inn i rekken med Sp og Frp som ønsket å skrote prosjektet. Høyre, Venstre, KrF og MDG i Oslo har varslet at de fortsatt vil bygge banen.