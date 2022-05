Kvinne dømt til fengsel for falske voldtektsanklager i Tromsø

En kvinne i 20-årene er i Tromsø dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for å ha avgitt en falsk forklaring til politiet om at hun var blitt voldtatt.

Kvinnen er også dømt til å betale fornærmede, en mann i 30-årene, oppreisning og erstatning på til sammen cirka 60.000 kroner, skriver iTromsø.

Saken gikk for Nord-Troms og Senja tingrett i begynnelsen av mai og omhandlet en hendelse som fant sted høsten 2021.

Kvinnen forklarte til politiet at hun hadde blitt voldtatt, mens mannen på sin side hevdet at det hele var frivillig fra begge parters side. Mannen overleverte politiet et lydopptak av hendelsen, noe som førte til at politiet mente kvinnen hadde avgitt falsk forklaring.

Det er ikke kjent hvorvidt kvinnen anker dommen.

(©NTB)