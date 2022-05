Russland struper gass til Nederland

Etter at det nederlandske selskapet Gas Terra nekter å betale for gass i russiske rubler, svarer Russland med å kutte tilgangen.

Et nederlandsk energiselskap sier mandag ettermiddag at Russland vil kutte all gassforsyning, etter at selskapet nekter å betale for gassen i russiske rubler, skriver AFP på Twitter.

Etter 31. mai vil det nederlandske energiselskapet Gas Terra ikke lenger motta gass fra russiske Gazprom.

Selskapet er ansvarlig for å kjøpe inn olje og gass på vegne av den nederlandske regjeringen.

– Vi forstår Gas Terras beslutning om ikke å godta Gazproms ensidig pålagte betalingsbetingelser, skrev den nederlandske energiministeren Rob Jetten på Twitter, ifølge Reuters.

– Denne beslutningen vil ikke ha noen konsekvenser for den fysiske leveringen av gass til nederlandske husholdninger, la han til.