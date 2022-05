Styrelederen om signeringen av Haaland: – Vært på radaren i fem år

I første del av Manchester Citys årlige intervju med styreleder Khaldoon Al Mubarak hyller styrelederen sommerens store signering av Erling Braut Haaland. Al Mubarak mener signeringen er bevis på Manchester Citys styrke på og utenfor banen.

– Jeg vil si at alle store lag i verden ønsket at han skulle bli med, og vi er veldig glade for at Haaland valgte å slutte seg til Manchester City, sier han til City TV.

Haaland ble nylig enig om en femårskontrakt med Manchester City. Han er imidlertid foreløpig ikke offisielt presentert som Manchester City-spiller.

– Vi har fulgt utviklingen hans gjennom årene og sett overgangen hans fra en svært talentfull, ung gutt med høyt potensial til å bli en av de mest, om ikke den aller mest spennende spissen i verden, skryter Al Mubarak av Haaland.

Styreleder Khaldoon Al Mubarak og Pep Guardiola kunne trekke på smilebåndet da Manchester City vant Premier League ett poeng foran Liverpool. Foto: OLI SCARFF

– Hele verden har sett på

Han er sikker på at City har skaffet seg en fenomenal spiller, som kan levere noen store øyeblikk de kommende årene, og forteller at de har fulgt nordmannen lenge.

– Haaland har, fra de første dagene i Norge og deretter flyttet til Dortmund, vært på radaren vår i minst fire eller fem år.

– Han er en veldig, veldig unik, utrolig talentfull spiss, som jeg tror hele verden har sett på, sier Al Mubarak. Dette er første gang ledelsen i Manchester City uttaler seg siden overgangen til nordmannen kom i boks.

Mandag møtte Bryne-gutten pressen for første gang siden overgangen ble offisielt. Der var han lite interessert å snakke om overgangen til de nybakte Premier League-mesterne.

Haaland: – Det har vært tøft

Citys andre signering

Haaland er den andre spissen City har signert hittil i år. 21-åringen slutter seg til klubben 1. juli, og TV 2 erfarer at Haaland kjøpes ut for 60 millioner euro. Haalands femårskontrakt bryter ikke med Manchester Citys lønnsstruktur. Han tjener dermed ikke mer enn klubbens best betalte spiller, Kevin de Bruyne.

Haaland følger i fotsporene til Julian Alvarez, som signerte en fem og et halvt års-avtale med klubben i januar.

Styrelederen skryter stort av talentene.

– I Haaland har vi investert i en spiss for fremtiden, og i Alvarez tror jeg vi har funnet en av de mest talentfulle, unge spissene i Sør-Amerika.

Styrelederen mener at alle de største lagene i verden ønsket seg Haaland, og mener at ungguttens klubbvalg vitner om at klubben gjør mye riktig.

– Det er et vitnesbyrd om kvaliteten på dette laget. Det er et vitnesbyrd om at Haaland ikke bare er en stor spiller, men en veldig smart spiller, som så potensialet i det han kan gjøre og hvordan han kan utvikle seg videre profesjonelt ved å være en del av dette laget og bli trent av Pep Guardiola.

Braut Haaland endte på 85 mål på 88 kamper i Borussia Dortmund. Tidligere har han spilt for RB Salzburg, Molde og Bryne.