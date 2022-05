Carlsen tapte etter absurd åpning

Du kan se første langsjakkrunde i Norway Chess tirsdag fra kl. 16:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Det så ut til at verdensmesteren var i storform i de innledende lynrundene av Norway Chess. Carlsen var i udelt ledelse etter de første fem partiene.

Etter en pause mellom partiene tapte Carlsen to på rad. Det ble dermed igjen spenning rundt den magiske topp fem-plasseringen som gir et ekstra hvitparti i hovedturneringen.

Etter seier mot Veselin Topalov i dagens åttende parti var topp fem et faktum. Remis i siste parti gjorde at Carlsen endte på andreplass, ett poeng bak Wesley So.

Tapte etter absurd åpning

I dagens sjette parti mot Wesley So bestemte Carlsen seg for å eksperimentere. Verdensmesterens åpningstrekk er kjent for å være et av de dårligste førstetrekkene man kan spille.

Carlsen endte med å tape partiet. Dermed forsvant også den udelte ledelsen, og han ble stående likt med både So og nederlandske Anish Giri med fire av seks poeng.

Carlsen tapte også det påfølgende partiet, og dermed forsvant også ledelsen.

Tari slo lynverdensmester

Aryan Tari, Norges nest høyest rangerte spiller, ble invitert til Norway Chess etter at Richard Rapport trakk seg få dager før turneringsstart. 22-åringen ble dermed den klart dårligst rangerte spilleren i turneringen.

Tari overrasket positivt med seier mot flere spillere i verdenstoppen. Blant dem var regjerende mester i lynsjakk, Maxime Vachier-Lagrave. Prestasjonen gjør at han tar med seg 22 ratingpoeng.

Han greide likevel ikke å nå den magiske topp fem-plasseringen som hadde gitt ham et ekstra hvitparti i langsjakkturneringen.