Brann scoret sju(!) mot Mjøndalen: – Til tider komisk forskjell i kvalitet

Brann 7-0 Mjøndalen

I 1992 hadde Sovjetunionen akkurat blitt oppløst, TV 2 ble stiftet, og Danmark hadde vunnet fotball-EM. 1992 var det siste året Brann hadde slått Mjøndalen.

Det var helt frem til mandagens toppoppgjør i Bergen. Omsider klarte Brann å bryte den 30 år gamle Mjøndalen-forbannelsen. Da drepte de like gjerne Mjøndalen-spøkelset med en festforestilling av de helt sjeldne.

Andreas Skovgaard sendte Brann tidlig i føringen etter et hjørnespark før Kasper Skaanes doblet med en flott soloprestasjon. Mathias Rasmussens ruvende heading sørget for 3-0. Så kom Bård Finne inn fra benken. Han scoret like gjerne hat trick, men festen var ikke over. Ole Didrik Blomberg sørget for 7-0-seier.

– Når jeg ser dette Brann laget spille fotball idag får jeg lyst å ta fotballskoene ned fra hyllen og bli med fordi det ser så gøy ut det de holder på med. I perioder av kampen er det nesten komisk stor forskjell i kvalitet og format på Brann og Mjøndalen i det som egentlig skulle være en «toppkamp,» sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

– Resultatet er stort, men prestasjonen er enda større. For en måte å drepe Mjøndalen-spøkelset på, la Amankwah til.

Med seieren overtar Brann ligaledelsen i Obos-ligaen, fra nettopp Mjøndalen. De røde leder nå divisjonen ett poeng foran mandagens motstandere, med én kamp mindre spilt.

– For første gang kan jeg være tilbøyelig til å sitere tidligere styreleder Birger Grevstad. «Hvis dette er nivået i Obos, så vinner Brann den lett.» Men idag handler det om at de er virkelig gode. Drømmen for alle med hjerte i Brann må være å se de spille på denne måten også i Eliteserien i ikke så altfor fjern fremtid. Med de forutsetningene de har skal det være mulig, sier TV 2s fotballeskpert.

Fikk Kong Olav-vibber av Brann-kapteinen

Brann-press og stolpeskudd

Det var et heltent Brann-lag som gikk til verks på eget gress. Aune Heggebø og Mathias Rasmussen fikk gode sjanser i åpningsminuttene, men nettsus uteble.

Kasper Skaanes var så kun en ellevill reaksjonsredning unna å score på hode, men det skulle straks bli jubel på Brann Stadion.

Etter elleve minutter fikk Brann betalt for sjanseskapingen. Sivert Heltne Nilsen vant andreballen etter et hjørnespark, og da kunne Andreas Skovgaard pirke inn 1-0 til Brann fra kloss hold.

Mjøndalens første farlighet kom etter 23 minutter, men skuddet fra Erik Skistad ble blokkert til hjørnespark. Matias Moldskred prøvde seg så, men nok en gang ble det corner.

Bortelaget fortsatte å skape sjanser i Bergen. Ti minutter før pause var de hvitkledde uhyre nære 1-1. På kontring la Martin Ovenstad inn til Ole Amund Sveen, men dessverre for gjestene banket sistnevnte ballen stolpe ut. Sveen skjøt på ny utenfor like før pause.

Festfotball

Som i første omgang, var det Brann som fikk omgangens første sjanse. Den var også gedigen. Niklas Castro la inn til Aune Heggebø, som headet utenfor fra få meter.

Etter 57 minutter kunne Brann-fansen virkelig begynne å tro på at Mjøndalen-spøkelset endelig skulle begraves. Skaanes driblet vekk sin oppasser i gjestenes boks før bergenseren bøyde inn 2-0 på elegant vis.

Fire minutter senere var all tvil mer eller mindre borte. Rasmussen steg til værs og headet inn Branns tredje foran Store Stå.

Og mer hjemmejubel skulle det bli. Bård Finne ble byttet inn etter 3-0-målet, og han var tydelig lysten på scoringer. Han ga seg ikke før han hadde satt tre i nettet. Ole Didrik Blomberg fastsatte sluttresultatet til hele 7-0 med en utsøkt lobb.