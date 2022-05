Reagerer på Tusenfryds ekspressbilletter: – Skal ikke være sånn

Tusenfryds nye ekspressbilletter har vekket sterke reaksjoner.

Mandag skrev NRK om at fornøyelsesparken selger ekspresspass, som innebærer at man kan betale mer for å slippe unna køen.

Erik Røhne Andersen, markedssjef i Tusenfryd, sier det kun er et prøveprosjekt per nå. Han opplyser til TV 2 at prosjektet ikke har fått en sluttdato.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mener at produktet er en dårlig idé, og tror også at flere reagerer.

– Både på at det blir mer kø for de som ikke har råd til å kjøpe ekspresspass, og fordi det skaper større forskjeller på de som er kunder og brukere av parken, sier hun til TV 2.

Nå ber hun personer som føler at tillegget er urettferdig, om å gi beskjed.

– De må gi klar beskjed til de som driver parken om at dette er noe de ikke ønsker. Det kan hende at det er slik i utlandet, men det er fremmed i Norge, sier hun, og legger til:

– Det er veldig kjipt for barn og eldre at noen kan betale seg ut av noe så kjedelig som en kø. Det skal ikke være sånn. Det er veldig uvant i Norge.

– Urettmessig

– Vi må ærlig innrømme at vi ikke ventet denne typen reaksjoner, heller ikke mengden. Vi tar alle tilbakemeldinger seriøst, sier Andersen i Tusenfryd.

– Mener du at reaksjonene som har kommet som følge av tilleggsproduktet deres er urettmessig?

– Ja, det syns jeg, svarer han.

Han peker på at det er svært få som vil få anledning til å benytte ekspresspassene.

Ekspresspasset er forbeholdt de åtte mest populære attraksjonene, ifølge markedssjef Erik Røhne Andersen i Tusenfryd. Foto: Berit Roald / NTB

Ifølge Andersen er det snakk om 50 ekspresspass om dagen. Det utgjør én prosent hver dag, når og om fornøyelsesparken når makskapasitet på 5000 gjester.

Så mye blir prisøkningen

Ved å betale 300 kroner, i tillegg til de ordinære billettene, kan en betale seg bort fra køene på de åtte mest populære attraksjonene til Tusenfryd.

Den eksklusive ekspressbilletten er forbeholdt 50 personer om dagen.

I dag selger Tusenfryd billetter for mellom 440 og 500 kroner.

Ett tillegg på 300 kroner gir en en prisøkning på 66 prosent for dem som betaler 440, og 60 prosent for dem som må betale 500 kroner.