Nygifte Henrik Elvejord Borg avslører neste steg i forholdet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Denne helgen ga Henrik Elvejord Borg og Lisa Anckarman hverandre sitt ja. Til God kveld Norge avslører Borg at paret allerede har planene klare for neste steg i forholdet.

Mange husker nok Henrik Elvejord Borg (27) best som «Blodprinsen» fra da han deltok i den første sesongen av realityserien «Ex on the Beach».

I 2020 kunne han avsløre at han hadde funnet kjærligheten med den svenske influenseren Lisa Anckarman (32). Et halvt år senere var de forlovet og denne helgen ga de hverandre sitt ja på et slott i Sverige.

Hadde en helt spesiell gjest i bryllupet

– Bryllupsdagen var helt fantastisk. Det kunne ikke gått bedre. Jeg våknet opp med mine beste menn, jeg hadde fem stykker. Sverige vil jo være USA, det skal være mange «best men» og «bridesmaids», forteller Borg til God kveld Norge.

Og paret hadde ikke spart på noe når det kom til selve bryllupet, som fant sted på Rånäs Slott i Sverige med fri bar og en helst spesiell gjest.

– Vi hadde flydd inn Rybak til Sverige fra New York. Svenskene er veldig glad i Melodifestivalen og Eurovision, så på fredagen runda vi av med en Fairytale, så en Fairytale til, så det ble Fairytales. Det tok fullstendig av, rett og slett, forteller Borg.

Har planlagt bryllupsreisen

Den tidligere realitydeltakeren forteller også at det var noen av gjestene som koste seg litt mer enn andre.

– Det ble vel knyttet noen bånd mellom nordmenn og svensker på kvelden. Det var mange som ikke sov på det rommet som de i utgangspunktet hadde fått tildelt. Det var jo en del svenske influensere der, så jeg sitter på noe «juice» som jeg ikke skal dele her, forteller Borg.

– Det ble litt sånn «Ex in the castle»-stemning, legger han til.

Siden paret har brukt store summer på selve bryllupet, avventer de litt med bryllupsreisen, men Borg forteller at de allerede har destinasjonen klar.

– Vi har planlagt Japan, fordi vi allerede har vært på Maldivene og alle sånne luksusreiser. Det er faktisk Disneyland og DisneySea vi er ute etter der, så det blir bra, forteller han.

NESTE STEG: Henrik Elvejord Borg avslører at han er klar for neste steg i forholdet. Foto: Maria Rypdal.

– Nå er det barn som er neste

Til God kveld Norge avslører også Borg at det nygifte paret allerede har planene klare for neste steg i forholdet.

– Nå er det barn som er neste ja. Jeg gleder meg som bare det. Jeg mener at jeg har mye kjærlighet å gi og det har Lisa også. Forhåpentligvis så er vi snart gravide. For min del, så skulle jeg helst hatt en unge i går, så jeg er veldig klar, forteller Borg.

Men det er ikke bare giftermål 27-åringen har vært opptatt med for tiden. Forrige uke ga han også ut brettspillet «Realityspillet», som er basert på influenserlivet og reality-verdenen.

– Det er en setning jeg ofte får høre: «Jeg kunne vært med på Ex on the Beach eller Paradise om det ikke var filmet». Da tennes det et lys hos meg, og jeg tenkte at det måtte det være mulig å ordne, forteller Borg.

– I «Realityspillet» får du muligheten til å få en smakebit av å være «Ex on the Beach» eller «Paradise»-deltaker en kveld uten kameraer, forteller han.